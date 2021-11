Carlos Bolsonaro é censurado pelo Instagram

O número 3 do presidente Jair Bolsonaro, vereador pelo RJ Carlos bolsonaro, teve duas postagens ocultadas pelo Instageam. A medida foi tomada depois que o filho “03” do presidente Bolsonaro ter sido acusado de criar uma notícia falsa sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No mensagem, Carlos publicou um vídeo em que Lula falava sobre uma conversa com o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, antes de ser empossado como presidente boliviano, sobre a nacionalização de refinarias estrangeiras no país.

“Acho que o ex-presidiário e seus comparsas esqueceram de apagar isso aqui”, disse Carlos na legenda.

O vereador tentou repetir a mesma mensagem mas teve a segunda postagem também ocultada.