Carlos Augusto assumirá chefia do Gabinete Civil

Embora não tenha sido oficialmente anunciado, o nome do ex-deputado estadual Carlos Augusto é tido como certo para ocupar a chefia do Gabinete Civil da prefeita Rosalba Ciarlini, em seu quarto mandato à frente da administração mossoroense.

Carlos Augusto ocupou o cargo de Chefe do Gabinete Civil quando Rosalba Ciarlini foi governadora do Estado. Carlos é conhecido pela capacidade de articulação política que possui e terá a missão de comandar o fortalecimento político e administrativo do futuro governo municipal.

Nos três primeiros mandatos de Rosalba Ciarlini como prefeita de Mossoró Carlos Augusto já exercia a função política do governo. Agora, ocupará o cargo não apenas de fato, mas também de direito.

A prefeita Rosalba Ciarlini tem adiantado que promoverá ampla reforma administrativa com a finalidade de reestruturar o governo municipal, onde se observa facilmente a existência de verdadeiro caos em praticamente todos os setores da administração.