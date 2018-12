Cardeal George Pell, terceira figura do Vaticano, condenado por abusos sexuais

O cardeal George Pell, o terceiro mais importante na hierarquia do Vaticano, foi considerado culpado de duas acusações de abuso sexual de menores na Austrália. Na quarta-feira, Pell foi afastado pelo Papa Francisco do influente Conselho de Cardeais.

George Pell, de 77 anos, responsável pelas finanças do Vaticano, encontra-se suspenso das funções por conta do escândalo. Teve que sair de Roma no Verão de 2017 para submeter-se a julgamento em Melbourne, seu país de origem.

Na quarta-feira (12) foi afastado do Conselho de Cardeais do Papa, órgão do Vaticano criado em 2013 e que era constituído por nove elementos. Com George Pell saíram também os cardeais Francisco Errázuriz Ossa, do Chile, e Laurent Pasinya, do Congo.

Segundo informações do Vaticano, o papa Francisco não pretende substituir os três cardeais, passando a funcionar com apenas seis dos seus representantes.

“Censura” na Austrália

O julgamento de George Pell corre em segredo de justiça, com a imprensa australiana proibida de publicar notícias sobre o processo. O país tem uma lei antiga que pode ser usada para censurar a publicação de notícias sobre determinados julgamentos.

Nesta quinta-feira (13), o jornal australiano Herald Sun saiu com uma primeira página em negro e com a palavra “CENSURADO”.