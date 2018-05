Caraúbas recebe unidade móvel do Senac

A Unidade Móvel do Senac, que irá dar minicursos de Moda e beleza, já se encontra no município de Caraúbas para iniciar as atividades.

Os cursos são gratuitos e serão oferecidos os seguintes: cabeleireiro assistente, corte de cabelo, tendências atuais, penteados para festas e design de sobrancelhas.

A vinda da Unidade móvel é uma parceria do Sistema Fecomércio com a Prefeitura de Caraúbas, RN. A cerimônia de inauguração das atividades acontecerá no próximo dia 30, na Praça de Eventos, na Av. Benjamim Constant, Bairro Leandro Bezerra, às 16h30, com a presença de diversas autoridades.