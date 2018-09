Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 28/09 Marta Maria Ferreira, Evelly Beatriz, Ozicleide Menezes, Ivanildo Sales, amanhã 29/09 Maria de Fátima Oliveira Fernandes, Luiz Macedo, Auxiliadora Estácio, domingo 30/09 Padre Demétrio de Freitas Junior, Vanuza Tavares, Williams Vicente. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

UM GRANDE ENCONTRO…

Mossoró será palco de um grande encontro no próximo dia 03 de Outubro quando sobem ao palco Elba Ramalho e Geraldo Azevedo na área de eventos do Partage Shopping. Vai ser festão dos melhores!

DESIGN INTERIORES…

Loja de artigos de decoração que chegou para ficar aqui na terrinha, peças de extremo bom gosto e claro com ótimos preços, a empresária Nilcelia Sales feliz da vida com o sucesso do empreendimento. Da coluna desejos de mais e mais Sucesso!

CATY TOUR…

Fim de semana em Pipa com a Caty Tour, diversos caraubenses optaram por descansar nesse final de semana na Praia de Pipa no Litoral do RN, claro que Catarina Amorim preparou o melhor pacote e arrasou. Bom descanso a todos!

ESTILO FORMATURA…

Quero desde já agradecer aos que fazem a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) na pessoa do diretor Daniel Freitas pelo convite para participarmos da solenidade de Colação de Grau da Instituição que acontecerá as 19 horas do próximo dia 02 de outubro no auditório da mesma. Obrigado!

SANTA TERESINHA 2018…

Mais uma vez a cidade de Janduís se prepara para vivenciar mais uma festa alusiva a sua Padroeira Santa Teresinha que acontece de 12 a 21 de outubro, lembrando que dia 1ª acontece a pré-festa com Alvorada, Procissão e café compartilhado, missa e louvor. Tudo começa as 5 horas da manhã. Participe. Viva Santa Teresinha!