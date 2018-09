Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 24/09 Leandro Thomé, Erica Cristina Oliveira, Barbara Amorim, Lara Fernandes, hoje 25/09 Mara Dantas, Niashe Edja, Clailton Gurgel, amanhã 26/09 Pastor Pablo Juan, Flava Nethania Gurgel, quinta-feira 27/09 as irmãs Socorro e Solange Melo, Aurilene Alves, Juliana Carlos. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

EMPÓRIO DOS MIMOS…

Queridinho dos caraubenses o Empório dos Mimos é ponto obrigatório na terrinha de quinta a domingo a partir das 15 horas, Glaquia Pacheco e Carlos Henrique preparam o que de melhor existe em doces e também salgados. Se ainda não conhece passa lá que vai amar. A loja fica no prédio onde funcionou o Bradesco!

ESTILO INAUGURAÇÃO…

O prefeito Junior Alves e o Vice Paulo Brasil convidando para solenidade de Inauguração da iluminação do trecho que liga a cidade a Universidade Federal Rural do Semi-Árido UFERSA. Situada a RN 233, o ato acontece as 17 horas do dia 27. Obrigado!

MARA DANTAS FAZ FESTA…

Logo mais iremos abraçar e comemorar com a amiga Mara Dantas sua festa diva, a bacana como sempre arrasa e é claro que nós vamos sim brindar essa data especial, o palco será o espaço Flor de Lis às 19h30min. Oba!

BODAS DE TURQUESA…

Hoje o casal Gidel Morais e Viviane Cristina Oliveira estão em festa comemorando 18 Anos de Casados festejando Bodas de Turquesa, para alegrar ainda mais o dia do casal hoje também é dia de festa da vida para o herdeiro do casal Gidel Junior. Desejamos felicidades à família!