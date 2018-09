Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 21/09 Pedro Ari Oliveira, Cristiana Fonseca, amanhã 22/09 Emília Duarte, Suiane Ramalho Câmara, Jaimar Gomes, Francisco de Assis Brito, Makésia Saiure, Francisco Melo, Nilda Oliveira, domingo 23/09 Isis Kadigia, Valdenberg Soares, Enock Douglas, Sinthia Raquel, Eugenio Gurgel, Elione Rose, Simão neto, Cassiano Hipólito Fernandes, Keyciane Santos. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

VALÉRIA MODA PRAIA…

Mais uma vez a empresária Valéria Carlos acreditou na nossa festa e mostrou a nova coleção da Valéria Moda Praia e pasmem deu show, estampas e cores lindas coroaram o desfile, além dos modelos que deram um show. Arrasou!

ÓCULOS DE GRIFE…

Com uma coleção linda a empresária Natalia Fernandes também brindou as nossas convidadas com um pocket show da sua marca Óculos de Grife. Só coisa linda na passarela. Achei chique!

ADIJA & EVERTON…

O amor. Ah o Amor, a tarde noite de amanhã será brindada com o enlace matrimonial de Adija Fernandes Marques e Everton Linhares que fazem juras de amor perante o altar da Capela de São Lazaro, logo em seguida recepcionam os convidados lá mesmo no Olho d’Água Park Hotel. A cerimonia será assistida pelo Padre Gláudio Fernandes Costa. Felicidades ao casal!

ADIJA & EVERTON A FESTA…

Para receber os convidados Adija e Everton Linhares contrataram um time de peso, são eles: Décor e bem casados de Fábia Soares, Bolo Malu Bolos Mossoró, doces Dgust, Buffet de Isaac Maia, Cerimonial de Fátima Matos, Iluminação Castelo Casado, Requebros de Aline e Dayvid, Frequência 2 e Bakulejo, e muitas outras surpresas preparadas para a noite. Um luxo!

NOSSOS PATROCINADORES…

Ótica São Francisco (Alan Diniz), Farmácia Fórmula Certa (Patrícia e Fabrício Tavares), Arthur Celular (Alberto e Patrícia), Salão de Beleza Paula Rodrigues , Design Interiores (Nilcelia Sales), Pontual Modas (Islania Rayla), Óculos de Grife (Natalia Fernandes), Líder Net (Sérgio Pereira), Crosby Caraúbas (Debora Morgana), Du’cheff Bar e Restaurante (Temba), Minha Moda Feminina (Ceição Góis), Maria Bonita Moda (Lorena Fernandes), Odontólogo Dr. Jean Pereira, Fisioterapeuta Dermato Funcional Adya Williana, Alumi Vidros (Silvano Filho), Fruta do Pé Açaíteria (Segundo Diniz), PG Construções e Serviços , Delleon Importes (Hugo Delleon), Grupo Novinho Praxedes, Prefeito Junior Alves, Advogado João Paulo Costa, Advogado Marcelo Fernandes , Advogado Vivênio Jácome, Advogado Francisco Queiroz. Obrigado!

OS BRINDES DO CHÁ…

Nossos brindes foram doações das lojas: KeK Modas ,Negadan Modas ,Letícia Essências ,Maria Bonita Moda ,Puro estilo ,Atitude Fashion, Espaço Denise Fernanda, Valéria Moda Praia, Óculos de Grife, Delleon Importes ,Essencial Modas, Solange PraxedesConsultora Natura, Lygia Modas, Adya Williana Fisioterapeuta Dermato Funcional, Farmácia Fórmula Certa , O Rei do Celular, Gladys Biju, O Boticário , Minha Moda Feminina, Cantinho da Criança, Pontual Modas, Nádia Lima rep tuppeware, Bela Sexy, L&S Calçados, Jania Dantas representações. Muito obrigado!