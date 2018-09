Caraúbas acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 18/09 Hilma Gurgel, João Victor Ferreira Maia, Dr. Jean Pereira, Marineide Sales, Chagas Dantas, Kassandra Gurgel Fernandes, hoje 19/09 Guilhermana Veras, Nádia Verissimo, Marcos Marcelo Benevides, Nádia Lima, amanhã 20/09 Ailton Farias, Giovane Amorim, Gerusa Rodrigues. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

16 ANOS DE COLUNISMO SOCIAL…

A palavra é GRATIDÂO. Já se passaram 16 Anos após o dia 06 de Agosto de 2002 quando começamos a escrever em O Mossoroense, a data escolhida para comemorar a data foi no ultimo domingo dia 16 de Setembro e quero desde já agradecer a minha família e a todos que foram nos abraçar e brindar conosco as alegrias da vida. Foi tudo lindo!

MALU BOLOS & DOCES…

Agradecer é uma dadiva para poucos, e gentileza gera gentileza, quero desde já agradecer a Malu Bolos da cidade de Mossoró pela disponibilidade e gentileza para conosco, quando cedeu o bolo para nossa festa, que, diga-se de passagem, um deslumbre. Muito obrigado querida e estarei aqui sempre às ordens!

FÁBIA SOARES DOCES E DECORAÇÃO…

Muito bom quando as pessoas reconhecem nosso trabalho e com isso também agradece pela parceria de anos, e assim é com Fábia Soares e sua equipe, em especial Dalvanir Nunes e Karina Dantas, mas também passando por Tereza Soares e minha prima Neuma Soares que foram de uma generosidade impar para comigo. Muito obrigado!

ESPAÇO MARIA JÚLIA…

O que dizer sobre o Espaço Maria Julia? Que sem favores é um dos melhores do erre-ene, ainda mais com a receptividade mil De Vandilson Ramalho e Tica Soares que são mil, o chef Isaac Maia um verdadeiro gentleman com a gente e sempre dando um banho em bom gosto com seus quitutes elogiadíssimos. Grato!