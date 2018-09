Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 11/09 Yago Gurgel, Huelington Henrique, Genilda Morais, Tiago Ticiano, Wellington Souza, amanhã 12/09 Vereadora Aline Couto, Ana Claudia Olímpio, Eliana Ferreira, quinta-feira 13/09 Renato Barbosa, Hamilton Neto, Edinete Pereira, Lia Castro Frota. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

VAMOS BRINDAR A ALEGRIA…

A noite de domingo será de brindes e afagos, sim reuniremos mulheres de Caraúbas e região para celebrar nossos 16 Anos de Colunismo Social em O Mossoroense, e é claro que não poderia faltar festa, o nosso chá anual acontecerá ás dezoito horas do Espaço Maria Julia com a entrega do Troféu Caraúbas Acontece a Madrinhas e Patronesses e muitas outras surpresas. Senhas antecipadas na KeK Modas. Encontro marcado!

NOSSAS ESTRELAS…

Elas disseram sim e serão Patronesses: Senise Barreto Soares Alves, Danusa Maia, Vilma Solano de Brito, Maria Denise Alencar Alves, Maria do Socorro Alves Praxedes. Obrigado pelo reconhecimento e carinho de sempre!

NOSSAS ESTRELAS, AS MADRINHAS…

Sempre atenciosas elas também aceitaram nosso convite e são sim nossas madrinhas: Maria Vera Lucia da Silva Oliveira, Dorisvânia Fernandes, Maria Luzineide Almeida, Luzinete Jeronimo Fernandes, Isabella Fernandes, Maria Sônia Pereira, Raquel Gurgel, Francisca Luzia da Silva, Leila Karla Oliveira, Maria Newman de Amorim, Rita Almeida Gurgel, Leda Soares, Vanda Maria Solano, Vania Solano Benevides Marinho, Helena Godeiro, Samantha Maia, Veluzia Gurgel de Lima, Kassandra Gurgel Fernandes, Reijania Praxedes Aquino, Rosane Gurgel, Elaine Amorim, Fausta Maria da Costa Brito, Maria José Curinga Leite Alves, Maria Dapaz Curinga Leite, Flora Mariana, Gerusa Gomes Câmara, Wénneth Santos. Elas arrasam!

NOSSOS PARCEIROS…

Eu pedi e eles disseram sim ao nosso evento: Grupo Novinho Praxedes, Crosby Caraúbas, Fruta do Pé Açaíteria e sorveteria, Minha Moda Feminina, Alumi Vidro, Ótica São Francisco, Farmácia Fórmula Certa, Arthur Celular, Pontual Modas, Salão de Beleza Paula Rodrigues, Odontólogo Dr. Jean Pereira, Óculos de Grife, Líder Net, Design Interiores, Delleon Importes, Maria Bonita Modas, PG Construções e Serviços, Du’cheff Bar e Restaurante, Adya Williana Dermato Funcional, Advogados: Marcelo Fernandes, Vivênio Jacome, João Paulo Costa e Francisco Queiroz. Obrigado!

MARINA & YAGO…

No ultimo domingo o Espaço Maria Júlia foi palco da cerimonia de casamento de Marina Morais e Yago Gurgel, festa linda que reuniu familiares e amigos para testemunhar as juras de amor dos noivos, os Pastores Djair Alves, Márcio Pereira e Antonio Targino Assistiram a cerimonia, os noivos emocionaram a todos e com isso disseram sim e a gente deseja que sejam felizes para sempre!