Caraúbas acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 04/09 Rosane Gurgel, Kalizia Góis, Gilvandro Fernandes, Elenilça Fernandes, amanhã 05/09 Plinio Veras, Tony Almeida, Muitas felicidades, muitos anos de vida!

CARAÚBAS ACONTECE NO JORNAL O MOSSOROENSE…

Já estamos em contagem regressiva para o nosso Chá em comemoração aos 16 anos de colunismo Social no Jornal O Mossoroense, tudo irá acontecer na noite do dia 16 no Espaço Maria Júlia. Vocês são nossas estrelas principais. Espero todas!

NA PASSARELA… VALÉRIA MODA PRAIA!

Mais uma vez a empresária Valéria Carlos irá abrilhantar nosso evento com o Desfile da sua Valéria Moda Praia, as principais tendências em biquínis, maiôs e muito mais, esse ano a bacanete promete surpresas mil. Vamos Aguardar!

POCKET SHOW ÓCULOS DE GRIFE…

Quem também chega para somar no nosso chá é a marca óculos de grife de Natalia Fernandes, ela irá mostrar alguns modelos da nova coleção. Show!

ELES DISSERAM SIM…

Para um evento da certo temos que ter apoio, e mais uma vez empresários da terrinha nos disseram sim: Grupo Novinho Praxedes, Ótica São Francisco, Farmácia Fórmula Certa, Arthur Celular, Adya Williana Dermato Funcional, Pontual Modas, Paula Rodrigues, Líder Net, Minha Moda Feminina, Du’Cheff Bar e Restaurante, , Delleon Imports, Design Interiores, Açaíteria e Sorveteria Fruta do Pé, Advogados: Vivênio Jacome, Marcelo Fernandes, Francisco Queiroz e João Paulo Costa. A todos o nosso muito obrigado!

ESTILO INAUGURAÇÃO…

Empreendedor de sucesso o empresário Segundo Diniz convida para a inauguração da sua Açaíteria e Sorveteria Fruta do Pé, que acontece na próxima segunda-feira dia 10 de setembro, o empreendimento esta localizado á Rua Coronel Luiz Inácio no centro da cidade vizinho a Ótica São Francisco, tudo começa a partir das 17 horas. Vamos todos!