Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 27/08 Francisco de Assis de Melo Varela, Hudson Holanda, Raimundo Nonato Felício, Chagas Silva, hoje 28/08 Mariana Sá, Jorge Richarlys, amanhã 29/08 Marinaldo Duarte, Conceição de Góis, Jamyllyer Gurgel, Aline Benevides, Allef Arthur, quinta-feira 30/08 Maria Joelma Sales, Ozineide Gurgel, Edjania Oliveira, Victor Bruno, Flavia Tarsila. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

SS RECEPÇÕES…

No meu Janduís além de pessoas maravilhosas você também encontra espaço de lazer dos melhores para seu evento, ou mesmo para curtir o fim de semana. Estou Falando do SS Recepções do casal Salviano e Silvanizia Meira, com piscina, espaço gourmet e muito mais. O preço é o que cabe no seu bolso. Ligue agora e faça sua reserva: 99605-1589. Acho chique!

ÓTICA SÃO FRANCISCO…

Sob nova administração a Ótica Anna, agora passa a se chamar Ótica São Francisco do empresário Alan Maia Diniz, por lá as melhores marcas, os melhores preços e atendimento viperrimo para todos os clientes e nos dias 31/08 e 0109 terá atendimento Optometrista. Passa lá. Ao lado da Drogaria Serrana!

NOSSO CHÁ…

Na próxima sexta-feira iremos divulgar a lista com patronesses e madrinhas do nosso Chá dos 16 Anos de Colunismo Social, a nossa noite de brindes e afagos irá acontecer nos salões do Espaço Maria Julia, com décor de Fábia Soares, Buffet de Isaac Maia e muitas outras surpresas. Aguardem!

EMPÓRIO DOS MIMOS…

Inaugurado no ultimo sábado a Loja Física do Empório dos Mimos do casal Carlos Henrique e Glauquia, a loja que ficou linda tem projeto da arquiteta Larissa Cavalcante, e pasmem que já é a queridinha entre os caraubenses que vão poder se deliciar de quinta a domingo das 15 ás 21 horas. Um luxo!

RAFAELA COSTA… MESTRA!

Aluna dedicada e profissional das melhores a bacana Rafaela Costa defendeu na tarde de ontem sua dissertação do mestrado com o tema: “A Construção social do humano a partir da fala de LGBT´s”. Claro que foi aprovada com louvor. Daqui segue os parabéns e votos de sucesso!

QUINTA SEM LIMITES…

No próximo dia 06 de setembro acontece no Clube Verdes Mares a Quinta sem Limites, com Banda C3, Renata Falcão e Aline e David. Vai ser festão dos melhores com assinatura de Kelsen Jonny. Vamos todos!

O SUPER LORENZO FAZ 01…

Recebi convite para participar do 1º Aninho do pequeno Lorenzo Filipe que vai reunir todos os super heróis para abrilhantar ainda mais sua festa, os papais Filipe e Maíria Fernandes preparando tudo a régua e compasso, a recepção acontece no Sapekas Play de Candelária em Natal. Show!