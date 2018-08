Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 21/08 Anny Esli Câmara e Silva, Lucicleide Oliveira, Cibele Silva, Edesio Gurgel, amanhã 22/08 Gorete Costa dona Ivone Lopes, Benjamin Vieira, na quinta-feira 23/08 Jório Targino, Cristiane Freitas, Cilene Gurgel, Ediva Pimenta. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

NOSSOS 16 ANOS DE COLUNISMO…

Mais uma vez estamos preparando tudo a régua e compasso para uma noite de brindes e afagos, juntos vamos brindar as alegrias de há 16 Anos contar o que de melhor acontece na terrinha e região. Patronesses e Madrinhas serão homenageadas e é claro muito brindes, Buffet maravilhoso de Isac Maia, desfile Valéria Moda Praia e muito mais. Nosso Encontro será no dia 16 de Setembro no Espaço Maria Julia. Oba!

MISS TEEN CARAÚBAS 2018…

Acontece na noite de quinta-feira no Espaço Maria Julia a Escolha da Miss Teen Caraúbas 2018, ao todo dez meninas com idade entre 14 a 18 anos concorrem ai titulo. Só lembrando que começa a partir das 19 horas com entrada grátis. Vamos todos!

JÓRIO TARGINO E CONVIDADOS…

Todo alinhado o amigo da cidade de Janduís Jório Targino abre as portas de sua residência para receber familiares e amigos para brindar a festa da vida, a recepção começa ás 18:42 minutos. Desde já agradeço a gentileza do convite. Achei chique!

CAFÉ DA ANA…

Na tarde do ultimo sábado dia 18 fomos até a residência de Paulo Walter e Ana Paula Cruz, por lá um farto café da tarde para celebrar a vida da anfitriã que fez aniversário na sexta, claro que além de uma mesa farta a casa estava repleta de gente querida. Mais uma vez obrigado pela receptividade. Amamos!

QUEM FOI…

Na residência de Paulo e Ana Paula Cruz encontramos: Sebastian Santos, Viviane Cristina Oliveira, Francileno Góes/ Licinha e Giovana, Yan Alves/ Fabricia e Sabrina, Josivan/ Viana/Edineide, Maria Do Céu e Paulo Walter Junior. Bom de verdade!

ESTILO INAUGURAÇÃO…

Dando continuidade ao calendário de inaugurações, o prefeito Junior Alves e o vice Paulo Brasil inauguram hoje os serviços de reforma do Abatedouro Publico Municipal. O Evento começa as 17 horas. Aplausos!

EMPÓRIO DOS MIMOS…

Caraúbas vai ganhar o Espaço Físico Empório dos Mimos, os empresários Carlos Henrique e Glauquia Pacheco preparando tudo a régua e compasso para a grande inauguração que acontece no próximo sábado dia 25 , o espaço irá funcionar no prédio onde funcionou o Bradesco. Acho chique!