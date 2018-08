Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 14/08 Jair Leite, Assistente Social Maria Sônia Pereira, Alexandre Henrique, Ítalo Queiroz, Lucimar Rodrigues, amanhã 15/08 Marilene Paiva, Maria Carmosina Aires, Adriana Arruda, Ivonzeliton Leite Nunes, Estilista Fátima Carlos, Therlandia Jorge, Kamila Nascimento, Orlando Germano, quinta-feira 16/08 Paulo Roberto, Marillya Alves, Pedro Samuel Menezes Cruz, Rai Gurgel, Williana Pimenta. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

16 ANOS DE COLUNISMO…

Faltando pouco mais de 30 dias para brindarmos a alegria de contar o que de melhor acontece na nossa cidade há 16 Anos, e é claro que vamos reunir uma pá de gente feliz para o brinde que acontece dia 16 de Setembro ás 18 horas no Espaço Maria Julia. Em breve todas as novidades. Agende ai!

MISS TEEN CARAÚBAS…

Acontece na noite de 23 de Agosto a partir das 19 horas no Espaço Maria Julia a escolha da Miss Teen Caraúbas, onde 10 meninas entre 14 e 18 Anos irão disputar o titulo. A entrada é grátis. Esperamos vocês!

APLAUSOS PARA CASSIANO CROSS…

Como forma de incentivar jovens e adultos o atleta, piloto e administrador Cassiano Gurgel de Lima ou Cassiano Cross como é conhecido, tem promovido caminhadas e pedias noturnos com participação da população que busca uma qualidade melhor de vida praticando esporte. Aplausos!

FESTA NO SÃO GERALDO…

Mais uma vez a Nicolau produções prometendo festão no encerramento aos festejos de Nossa Senhora da Saúde, nesse ano que chega para animar o povo na Quadra de Esportes é o Peruano, Forró de Nobre e Forró da Mídia. O festão acontece sábado 18 de Agosto. Oba!

MARILENE PAIVA 3X1…

A noite de amanhã será marcada pelo festão que Marilene Paiva está preparando para familiares e amigos no Requinte Buffet, na oportunidade a loira celebra a festa da vida, lança mais uma revista Presença e também o Programa Presença na TV Terra Sal. Achei chique!

PATÚ VAI FERVER…

No último sábado o prefeito Rivelino Câmara da cidade de Patu anunciou as atrações da 35º Feira da Cultura naquela cidade, e pasmem acontece shows para todos os gostos: Padre Antonio Maria, Forró dos 3, João Neto Pegadão, Pedrinho Pegação, Brasas do Forró, Luan Estilizado, Zé Lezin, Grafith, Saia Rodada, Bonde do Brasil e Zezo. Tudo de 06 a 14 de Setembro. Arrasou!