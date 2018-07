Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 10/07 Marcilio Arruda, Wigna Alves, amanhã 11/07 Pricilene Farias, Anne Vitória. Tasia Lima, Cabeleireira Nega Maia, Luan Fernandes, Cleide Gomes. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

II EXPOESTE FOI SHOW…

Mais uma vez a nossa cidade foi palco da Expoeste, Feira Agropecuária que movimentou não só nossa cidade como todo oeste potiguar, foram dias de exposições apresentações culturais, e muito mais. Show!

RESTAURANTE POPULAR…

Na semana que passou o Governador Robinson Farias esteve na terrinha para inaugurar o Restaurante Popular, ele juntamente com o prefeito Junior Alves entregaram a população de Caraúbas esse grande empreendimento que irá oferecer 500 refeições diárias ao preço de um real. Merece aplausos!

CARNAPAU…

Aconteceu no final de semana mais um Carnapau, que movimentou não só a cidade de Pau dos Ferros como também todo o alto oeste, recebendo foliões não só do nosso estado, como de estados vizinhos. Parabéns a Cleanto Bezerra e sua equipe em especial ao assessor de imprensa Clistenes Carlos. Que venha 2019!

CARAVANA ECOLÓGICA…

Começa na noite de hoje na Praça de Eventos aqui da terrinha a Caravana Ecológica do IDEMA em parceria com a prefeitura Municipal de Caraúbas. O evento acontece de hoje até o dia 12 com uma vasta programação. Muito bom!

CACHAÇA TIMBAÚBA ARTESANAL…

Um dos Estandes mais visitados na Expoeste foi o da Cachaça Timbaúba Artesanal, o estande era capitaneado por Vagner Barreto e Ana Paula Oliveira que deram um show em organização. Tudo perfeito!

EMPÓRIO DOS MIMOS…

Após o sucesso do Empório dos Mimos na Expoeste seus proprietários Glauquia Meirele e Carlos Henrique esta a mil por hora para inaugurar o espaço físico da marca, pasmem que os bacanas prometem muitas novidades, o local? Aonde funcionou o Bradesco, ao lado da digi copias. Aguardemos, pois!