Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 25/06 Anny Suassuna, Rodolfo Freitas, hoje 26/06 Advogado Procurador do Município Gilson Monteiro da Costa, Margareth Aquino, amanhã 27/06 Evandra Honorato Alves, Lucas Câmara Maia, Fernanda Gurgel de Góis, Ireide Menezes, Flávia Luana Tavares, Alexia Delfino, Heleno Emiliano, quinta-feira 28/06 Matheus Victor. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

EXPOESTE 2018…

Toda Caraúbas e região já na contagem regressiva para mais uma Expoeste, a feira acontece de 05 a 08 de julho no Saia Rodada Park Show com: Apresentações culturais, exposições, e muitas outras surpresas. Vamos todos!

ARRAIA DO BASTIÃO…

Mais uma vez a Escola Estadual Sebastião Gurgel convidando para participarmos do Arraia do Bastião que nesse ano chega a sua 27º Edição. O passeio de carroças sairá de frente a escola seguindo pelas principais ruas da terrinha com destino a Casa da Cultura Popular. Bom que só!

VEM AÍ O CARNAPAU…

O alto oeste potiguar vivenciará mais uma edição do Carnapau, Micareta da cidade de Pau dos Ferros que movimentará toda região e terá animação de: Léo Santana, Durval Lelys, e Babado Novo, o festão acontece de 06 a 08 de Julho. Oba!

CONCURSO DE QUADRILHAS…

Dentro da programação do Arraiá das Caraubeiras acontece no sábado dia 30 o Concurso de Quadrilhas, o evento acontece a partir das 19 horas no Ginásio Poli Esportivo da Escola Josué de Oliveira. Todos lá!

ARRAIA DA L&S CALÇADOS…

No ultimo sábado aconteceu o Arraiá da L&S Calçados da empresária Neide Almeida, por lá a alegria de Shamyra, e repleto de pessoas bacanas, atendimento e receptividade nota mil. Amamos!