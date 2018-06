Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 14/06 Giovanna Gurgel de Góis, Aparecida Gurgel, Tadeu Benevides, Pedro Henrique, João Victor Gurgel, Jovanildo Fernandes, amanhã 15/06 Nezinho Brito, Gildemar Costa, Romário Ferreira, Claudia Fernandes, sábado 16/06 Tica Soares, Diego Linhares, Francelio Brito, Louisiane Maia, domingo 17/06 Antonio Gomes de Sales, Cristiano Rojas, Wilson Praxedes Junior. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

EXPOESTE 2018…

Aconteceu no ultimo dia 12 na Casa de Cultura Popular Manoel do Violão o lançamento da Expoeste 2018, feira agropecuária que colocou nosso município no calendário estadual de exposições, a feira acontece de 05 a 08 de Julho no Saia Rodada Park Show. Vamos todos!

HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO…

Para o ano da Copa o Hospital Infantil Varela Santiago lançou a campanha “Gol de Sorrisos”, com o objetivo de construir uma nova ala para a instituição. Para participar é bem simples, você pode comprar uma camiseta linda ao preço de 25 Reais, as camisetas estão sendo vendidas no Hospital, nas lojas: Ecológica e Sacolão. Aqui em Caraúbas um grupo de mulheres bacanas já aderiu à campanha. Aplausos!

CARNAPAU…

Pau dos Ferros mais uma vez vai ferver com o Carnapau que acontece de 06 a 08 de julho com : Léo Santana, Durval Lelys e Babado Novo. Com certeza mais um festão dos bons que o alto oeste irá nos presentear. Show!

FÓRMULA CERTA NO CONSULFARMA 2108…

Sempre buscando novidades os empresários Alberto Matos, Patrícia e Fabricio Tavares foram a São Paulo onde participaram do 18º Congresso da Consulfarma, na bagagem de volta, muitas novidades para clientela vip da Formula Certa. Oba!

ESTRELA DO AMANHÃ…

O Cantor Leonardo Miranda lançará no próximo dia 18 o seu CD Evangelico denominado Estrela do Amanhã, o lançamento acontece em frente a Igreja Batista da terrinha, o CD custará apenas 5 reais e toda renda será revertida para projetos sociais de combate as drogas. No domingo o amigo dará uma palhinha na missa da manha na Matriz de São Sebastião. Vamos sim!

ARRAIA DAS CARAUBEIRAS…

Até o dia 30 de Junho acontece o Arraia das Caraubeiras com uma vasta programação com Escolha da Rainha do Milho, Cortejo Junino, Concurso de Quadrilhas, quebrar da barra e muito mais. Vem que está bom que só!