Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 22/03 Morgana de Amaral Paiva, Ricardo Junior, Marcondes Junior, amanhã 23/03 André Leite, Aparecida Amaro Gurgel, Hortência Fernandes, Catarina Maltas, sábado 24/03 Fabricio Tavares, Ludmila Amorim, Lidiane Almeida, Nemora Nayara, domingo 25/03 Veluzia Gurgel de Lima, Isadora Araújo, David Soares, Wellington Rodrigues, Jacinto Filho. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

FEIJÃO E SOLIDARIEDADE…

Acontece no domingo 25 de Março a I Feijoada da APAE, o festão acontece a partir das 11 horas na área de lazer da Loja Maçônica Dr. Antonio Gentil Fernandes e terá animação das bandas da terra: Kleisson e Kleiton, Luís Everton e Alcione, Banda C3, Iury Morais e Banda, Musicaraubense e Léo Sales. Toda renda será revertida para a reforma da instituição. Vamos lá!

PÁSCOA BY FÁBIA SOARES…

Começa hoje na Castelo Casado Iluminações a Exposição Toca do Coelho com a artista caraubense radicada em Mossoró Fábia Soares que preparou muitas delicias em embalagens lindas para você presentear pessoas especiais, a exposição acontece até o sábado 24. Vamos sim!

ESPAÇO MARIA JÚLIA…

Sempre inovador Vandilson Ramalho deixou o Espaço Maria Júlia ainda mais amplo, agora ao todo são três salões de festa. Com certeza o que era bom ficou ainda melhor. Achei chique!

FESTA DOS DESTAQUES 2018…

Mais uma vez o colunista Lisboa Batista botou o bloco na rua e anunciou para 02 de Junho a sua Festa dos Destaques na cidade de Pau dos Ferros, no evento o bacana homenageia profissionais que se destacaram no ano de 2017 que são escolhidos através de pesquisa que por sinal já foi iniciada. Agende ai!

BALADA MIX…

Mossoró vai ferver com a Balada Mix que acontece no dia 27 de Abril na Arena de Eventos do Partage Shopping com: Léo Santana, Gabriel Diniz e Giannini Alencar. Senhas antecipadas na Mister Capas. Vai ser estouro!

ADYA WILLIANA…

Toda maravilhosa a Dermato Funcional Adya Williana lançou um super combo promocional para a Semana Santa, sim você vai fazer uma limpeza de pele, mais massagem relaxante e o spa dos pés por apenas 145 Reais. Esta esperando o que gente Ligue agora 99818-8958 e marque seu horário. Um luxo!