Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 04/01 Caroline Fernandes Freire, Ana Paula Silva, Luciana Dantas, hoje 05/01 Emily Giovana, Keike Cristina Mariguele, Luiz Mota, amanhã 06/01 Márcio Costa, Makenia Sayonara Gurgel, Lucia Canuto, Kelliene Keith, domingo 07/01 Erica Alves, Sônia Gurgel, Ítalo Sales, Eduarda Cavalcante, Daiza Alves. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

TE ESPERO NO BAILE…

Vandilson Ramalho e Tica Soares botaram o bloco na rua e anunciaram que vai ter sim O Baile da Cidade no dia 19 de Janeiro, sim o festão acontece no Espaço Maria Julia, com animação de DJ Ian Dantas, Netinho Legionário e a maravilhosa Radiola Clube capitaneada por Alan Jhones. Vai perder? Eu não!

MOTOCROSS…

Acontece no próximo dia 14 de Janeiro uma grande corrida de Motocross com mais de 6 mil reais em prêmios e muita adrenalina, inscrições ao preço de 50 reais, e a entrada apenas 10 reais. Tudo acontece na pista RCL saída para Apodi. O comando do evento é do bacana Daniel Cross!

BELLA MARIA E AS BLOGIEIRAS…

Próximo dia 9 de Janeiro acontece na Loja de Elaine Amorim a Bella Maria um grande encontro entre as blogueiras: Tayná Maia, Liz Moura, Sâmea Graziela e Gabi Colaço, as belas vêm lançar a nova coleção que está deslumbrante. Tudo a partir das 10 horas passa lá!

DU’CHEFF RESTAURANTE…

Agora na terrinha dispomos de mais uma opção no ramo alimentício, trata-se do Restaurante Du’cheff, o restaurante conta com um cardápio variado e este localizado no Posto Mizinho. Assim sendo não perca tempo e vai sim conferir as delicias do Cheff Temba!

CASAMENTOS COMUNITÁRIOS…

Durante a programação da festa de São Sebastião acontecerá os casamentos comunitários que serão celebrados nos dias 11, 12 e 13 sempre ás 9 horas da manhã na Matriz. Vários casais vão trocar juras de amor eterno e renovar os votos do matrimonio. Felicidade a todos!

VAMOS A SALVA…

Mais uma vez o nosso encontro está marcado para as Salvas com a Banda de Música Maestro Joaquim Amâncio que todo meio dia de 11 a 19 de Janeiro nos brinda com seu repertorio sob a regência do Maestro Antonio Gomes. Vamos sim!

MARCELINO VIEIRA EM ALTA VOLTAGEM…

A partir de hoje a cidade alto-oestana de Marcelino Vieira é só alegria com mais uma edição do Jegue Folia que pasmem é uma das melhores micaretas desse RN, hoje no trio tem: Bell Marques, Amanhã Rafa e Pipo Marques e encerrando a festa tem todo o swing da Chicabana. Show!