Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

FELIZ 2018!

Que 2018 venha repleto de alegrias e muitas bênçãos para todos nós. Feliz Ano Novo!

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 28/12 Empresário Genibaldo Oliveira, Luiz Neto, Josenubia Almeida, hoje 29/12 Marcos Roberto Fernandes Gurgel, amanhã 30/12 Jáder Gurgel, Adeilson Costa, Francielly Costa, domingo 31/12 Fábio e Fábia Soares, Valdecir Dantas Barreto, Renata Dantas Oliveira, Leila Cristina, Rita Braga, Kathson Felipe. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

SÃO SEBASTIÃO 2018…

Mais uma vez Caraúbas se prepara para vivenciar a festa do nosso Padroeiro São Sebastião que terá como tema: “Uma Igreja em estado permanente de missão, rumo aos 160 Anos”. Tudo acontece de 10 a 20 de Janeiro. Vivas!

COLÉGIO MATER CHRISTI…

Quero desde já agradecer aos amigos Ciro Azevedo do Colégio Mater Christer pelo mimo e votos de Boas Festas e ao amigo Sérgio Chaves assessor competente do Colégio que tão bem faz seu trabalho. Obrigado1

ATRAÇÕES CONFIRMADAS…

Para a festa social do nosso Padroeiro São Sebastião a Prefeitura Municipal já anunciou as atrações para dois dias, são eles 10 Aviões e Saia Rodada e 11 com: Calcinha Preta e Junior Lima. Agende ai!

CARAÚBAS FEST DE CAPOEIRA…

Acontece de 12 a 14 de Janeiro o 2º Caraúbas Fest de Capoeira com participação de capoeiristas de toda região, apoio da prefeitura municipal através da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Show!

ESTILO BATIZADO…

Hoje pela manhã aconteceu na Igreja Matriz de São Sebastião o batizado das lindas Maria Eduarda e Maria Luísa filhas do casal Edvan Praxedes e Marillia Gurgel Praxedes, a cerimonia foi presidida pelo Padre Francisco das Chagas Neto.