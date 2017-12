Caraúbas acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: 18/12 Maria Aparecida Batista, Aline Linhares, 19/12 Mayra de Góis Ferreira, Yuri Coutre Gurgel, Lilia Menezes, Arminda Gurgel, Marcos Magalhães, Emerson Amorim, quarta-feira 20/12 Kadidja Dias, Cassiano Gurgel de Lima, Priscila Verissimo. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

ESTILO COLAÇÃO DE GRAU…

Recebi dos que fazem O Centro de Ensino Rural (CEMER). O convite para participar da solenidade de Colação de Grau dos Doutores do ABC que acontece no próximo dia 21 de Dezembro no Espaço Maria Julia. Desde já agradeço a gentileza do convite ao gestor Ivanildo Costa. Obrigado!

NATAL NO EMPÓRIO DOS MIMOS…

Com lindas embalagens e varias delicias, a bacana Glauquia Pacheco do Empório dos Mimos manda avisar e a gente passa adiante que ainda tem uma vaguinha para suas encomendas. Não perca tempo e faça do Natal de quem você gosta ainda mais doce. Ligue: 99866-4757.

ADYA WILLIANA…

Com atendimento as quartas-feiras e aos sábados a Fisioterapeuta Dermato Funcional Adya Williana atende na Clinica Inácio de Loiola aqui na terrinha, para agendar um horário e fazer aquela limpeza na pele basta ligar 99815-7750 e falar com Caliene. Um luxo!

ÊXITO COLÉGIO E CURSO…

A noite de amanhã será marcada pela solenidade de Colação de Grau do Educandário Êxito que acontece na Área de Lazer da Loja Maçônica Dr. Antonio Gentil Fernandes a partir das 18 horas. Desde já agradeço à gentileza do convite as gestoras. Obrigado!