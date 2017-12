Caraúbas acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 14/12 Rita Fernandes, Fabricia Maria da Costa Brito, Glória Cristina, Márcio Junior, amanhã 15/12 Pedro Lucas Soares Trigueiro, Silvana Silva, Canindé Costa, Leonardo Miranda, Adriano Anderson, Jussara Gentil, Ceição Praxedes, sábado 16/12 Vania Maria Dantas, Rozenice Melo, Emanuel Victor, Ana Vitória de Lima Fernandes, domingo 17/12 Sônia Vieira, Greice Fernandes, Carlito Bandeira, Maria Luiza Praxedes. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

HUGOLINO DE OLIVEIRA…

Acontece amanhã no salão de festas da Escola Josué de Oliveira a Solenidade de Colação de Grau da 45º Turma Concluinte do Jardim de Infância Hugolino de Oliveira que recebe o nome de Antônia Duarte, tudo acontece a partir das 17:30. Desde já agradeço a Valdirene Soares e sua equipe pelo convite!

ESTILO POSSE…

Na noite do sábado 16 de Dezembro acontece no Espaço In Orbita ás 19:30 a prestação de contas da gestão 2015/2018 e a solenidade de Posse do novo Presidente Eleito José Haroldo Gurgel Mota para o triênio 2018/2020. Quem convida é Antonio Gurgel de Brito. Grato!

EDUCANDÁRIO ÊXITO…

Recebendo convite do Educandário Êxito para solenidade de Colação de Grau dos Concluintes do ABC que será realizada na próxima terça-feira dia 19 na Loja Maçônica Dr. Antonio Gentil Fernandes ás 18 horas. Nesse ano o nome da turma é uma homenagem as professoras: Sabrina Lino e Poliana Santos. Muito obrigado as gestoras pelo convite Achei chique!

PATU NATAL LINDO…

O prefeito Rivelino Câmara convida para o ascendimento das luzes do Patu Natal Lindo que acontece em Praça Pública com Show da Cantora Damaris. Daqui muita gente se organizando para prestigiar o evento. Show!

SÃO LÁZARO… A FESTA!

Começou na noite de ontem na comunidade do Olho d’ Água do Milho as festividades alusivas a São Lázaro padroeiro da comunidade, a festa acontece até domingo na Capela que fica no Olho d’Água Park Hotel, no sábado acontece o jantar de São Lázaro e no domingo a Missa Solene de encerramento ás 19 horas. Participe!

FÁBIA SOARES…

Mais uma vez Fábia Soares está com lindas embalagens para o Natal, doces maravilhosas e muitas outras delicias que você encontra lá, encomendas pelo telefone: (84) 3321-5301. Garanta já o Natal dos familiares e amigos!