Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 13/10 Hortência Vanessa Costa Pereira, Magaly Matias, Kamargo Borges, Rose Carvalho, Sávio Praxedes, Suely Rodrigues, Vanusa Cavalcante, Nilda Costa, amanhã 14/10 Maciel Alves, Janiely Morais, Margareth Mulatin, domingo 15/10 Ednardo Braga, Elisangelaa Xavier. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

DE REPENTE… 15 ANOS!

Tudo começou em 2002, e até hoje seguimos contando o que de melhor acontece na terra das Caraúbas e região, um convite que mudou minha vida, sim, pois passei do anonimato as paginas do Jornal O Mossoroense, com isso foram muitos eventos, inúmeras amizades e claro muito glamour. Dia 22 de Outubro estaremos brindando os 15 Anos da Coluna Caraúbas Acontece. Espero vocês no Espaço Maria Julia às 18 horas. Senhas na KeK Modas a partir da terça-feira.

PARCEIROS QUE NOS DISSERAM SIM ATÉ AQUI…

Agradecer é preciso, Fábia Soares, Wberlan Galdino leia-se WE Iluminação, Veruska Jane Bolos, Vandilson Ramalho e Tica Soares pelo espaço e receptividade de sempre, Isaac Maia, Advogados: João Paulo Costa, Marcelo Fernandes, Tia Zeza Presentes, Danillo Deyvison Oliveira leia-se GS Pneus. Muito obrigado!

NOSSAS PATRONESSES…

Elas sempre nos dizem sim e nesse ano recebem o troféu como patronesse. São elas: Danusa Maia, Denise Alencar Alves, Kassandra Gurgel, Lyvia Suassuna, Senise Barreto Soares Alves, Vilma Solano de Brito, Vania Solano Benevides Marinho.

NOSSAS MADRINHAS…

Obrigado por nos dizer sim: Fausta Maria da Costa Brito, Luzinete Fernandes, Francisca Luzia da Silva, Samantha Maia, Vera Lucia Oliveira, Rosane Gurgel, Raquel Gurgel, Monique Dantas Barreto, Veluzia Gurgel de Lima, Neide Almeida, Dorisvânia Fernandes, Ghysleny Brasil, Sânsia Cristina Fernandes Maia Brasil, Socorro Alves, Geruza Gomes, Vanda Solano, Leda Soares, Rita Almeida, Wénneth Santos, Isabella Fernandes, Maria José Curinga Leite Alves, Maria Sônia Pereira, Leudimar Lima, Alcineide Oliveira, Leila Karla Oliveira de Amorim, Maria Newman de Amorim, Nara Polliana Cavalcante.

SANTA TERESINHA…

Mais uma vez a cidade de Janduís na contagem regressiva para fazer festa alusiva a sua Padroeira, Santa Teresinha, a festa acontece de 20 a 29 de Outubro e tem como tema: “Santa Teresinha, Padroeira das Missões, fazei-nos missionários da fé e do amor”. A festa contará com uma vasta programação. Vamos lá!