Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 05/10 Reijane Fernandes da Costa, Weslanne Targino Monteiro, Williane Souza, Marileide Sales, Hayla Souza, Carla Linhares, amanhã 06/10 Colunista Clistenes Carlos, Celcivan de Lima, sábado 07/10 Flaviana Fernandes Veras, Jaqueline Duarte, Luciano Cruz, Leonia Oliveira Farias, domingo 08/10 Taislandia Gurgel, Dalbia Nogueira. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

MÃE RAINHA… 25 ANOS!

Com o tema: “Maria, Mãe e Rainha deste chão.” Acontece de 14 a 18 de Outubro na nossa cidade a festa dos 25 Anos do movimento Mãe Rainha, lembrando que a festa conta com uma vasta programação. Desde já agradecemos a gentileza do convite ao Padre Francisco das Chagas Neto. Obrigado!

EXPOESTE…

Aconteceu no ultimo final de semana na terrinha a I Expoeste, Feira Agropecuária que movimentou toda Caraúbas e região, exposições, shows e muito mais no Saia Rodada Park Show. O evento já começou grande entra para o calendário oficial do estado. Tudo teve a assinatura da Prefeitura Municipal e da ACLAP. Foi show!

JOGOS DA MATURIDADE…

Acontece nesta sexta-feira dia 06 de Outubro acontece os Jogos da Maturidade, com participação de outras cidades, a programação começa a partir das 8 horas com acolhida na Igreja Matriz, em seguida todos seguem para o Olho d’ Água Park Hotel onde de fato acontecerá vasta programação. O evento tem a assinatura da Prefeitura Municipal pela Secretária de Assistência Social.

UM ANO DE SAUDADES…

Os familiares de José Cezário da Costa mandam celebrar no próximo sábado dia 07 de Outubro, uma missa por um ano de sua partida para morada eterna, a celebração acontece as 16:30 na Igraja Matriz de São Sebastião, tendo como celebrante o Padre Francisco das Chagas Neto. Todos convidados!

JANDUÍS EM ALTA VOLTAGEM…

Nos dias 27, 28 e 29 de Outubro a cidade de Janduis vai ferver com três noites de muita festa, dentro da programação alusiva a Santa Terezinha, os empresários Neto Gonçalves e Erinaldo Braga contrataram Circuito Musical na Sexta, Solange Almeida no Sábado e Marcia Felipe no domingo. Tudo acontece na Casa da Música Vai perder? Claro que não!

SÁBADO É DIA DE ROCK BEBÊ…

Próximo sábado acontece mais uma edição do Rock Caraúbas onde bandas caraubenses e também de outras cidades se apresentam em palco montado no Espaço Maria Julia. Com certeza mais um festão dos bons. Vamos todos!