Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues PARABÉNS PRA VOCÊ… Nesta data querida: hoje 14/09 Auxiliadora Amorim, Decorador Nilton Junior, Adriana Barros, Edivan Silva, Betinalva Betina, Paula Valéria Fernandes, amanhã 15/09 Comunicador Francileno Góis, Elizabeth Gomes, Anandra Terranova, sábado 16/09 Mônica Valéria, Francivan Maia, Ivanildo Costa, Catiusc Martins, Luana Iara, Milena Lins, Auxiliadora Vieira, domingo 17/09 Prefeito Junior Alves, colunista Cácio Santos, Manuela Sales, Vitória Gabrielly, Jeomara Arruda, Danielly Raiane Sales. Muitas felicidades, muitos anos de vida! FEIJOADA DA AMIZADE… Próximo domingo acontece na Fazenda Timbaúba a Feijoada da Amizade, o evento é uma realização de Elisabeth Fernandes e contará com musica ao vivo, e muita gente bacana, adquira seu ingresso no consultório odontológico da Doutora Norma Miriam e salão Novo Stilo. Participe! JURAS DE AMOR… Sobem ao altar da Igreja de Santa Teresinha na noite desta sexta-feira o casal Clara Maria Neta Dantas Sotero Maia e Pablo César Maia da Costa, em cerimonia assistida pelo Padre Eliseu, em seguida o casal recepciona os convidados em sua residência. Desejamos felicidades mil! SETEMBRO AMARELO… Acontece de 19 a 21 de Setembro a Semana de Prevenção ao Suicídio no Ensino Superior, o evento é uma realização da Ufersa e contará com uma vasta programação como palestras e mini curso. Vamos todos participar! I EXPOESTE… Caraúbas em contagem regressiva para a I Exposição Agropecuária de Caraúbas (EXPOESTE) que acontece de 28 de Setembro a 1º de Outubro no Saia Rodada Park Show, com exposição de animais, estandes, apresentações culturais e muito mais. Participe! FÁBIA SOARES… Decoradora caraubense radicada em Mossoró, Fábia Soares é sempre requisitada não só pelo seu bom gosto como também os sabores divinos dos seus doces, a bacana trabalha com doces e decoração e é sem favores uma das melhores do estado. Um luxo! UM BRINDE A FELICIDADE… Escolhemos a noite de 22 de Outubro para celebrar nossos 15 Anos de Colunismo Social, uma noite que será repleta de brindes e afagos, uma noite pensada para brindar a alegria desses 15 Anos contando sempre o que de melhor acontece na nossa cidade. Espero vocês no Espaço Maria Julia! Apolion Rodrigues caraubas acontece