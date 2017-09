Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: 08/09 Maria Luciene Muniz, Vanusa Costa, amanhã 09/09 minha mãe dona Dirce Costa, Filipe Praxedes, Jakilene Menezes, Mireuza Gomes, Seyssa Praxedes, Janaina Silva, Tereza Cristiano, Estela Gurgel, domingo 10/09 Lucio Alves, Salomão Gurgel, Natalia Viana, Cacilda Brilhante, Rudavia Praxedes, Cláudia Leandro. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

BAR DO DA GAMA…

Acontece na noite de amanhã o aniversario de 25 Anos do Da gama Bar, que contará com diversas atrações locais como: Kleisson e Kleiton, Banda C3, Leonardo Sales e muito mais, o bar fica em frente ao Comercial Brito. Vamos todos!

CÁCIO SANTOS RECEBE…

Mais uma vez o colunista Cácio Santos movimenta a cidade de Janduís com sua Feijoada do C.S que nesse ano chega a sua 7º Edição e promete muita animação, além é claro da deliciosa feijoada, os ingressos você adquire na loja Rita Variedades. Sim, eu vou!

BAZAR DA LISBELA…

Amanhã será o ultimo dia do Bazar da Lisbella Boutique, lembrando que a promoção está acontecendo vizinho a Farmácia Formula Certa, com calçados a partir de 20 reais. Lisana Duarte espera vocês. Passa lá!

DESFILE DO 7 DE SETEMBRO…

Queremos parabenizar a todas as escolas do nosso município que deram um show na avenida com seus desfiles alusivos ao 7 de Setembro que esse ano teve como tema os 150 Anos de Caraúbas, cada uma contou ao seu modo e deram um show, destaque para Centro Municipal de Ensino Rural que deu um banho de historia e cultura. Um luxo!

FORRÓ DAS ANTIGAS…

Ailton Farias manda avisar e a gente passa adiante que dia 25 de Setembro tem o Forró das Antigas dentro dos festejos alusivos ao Sagrado Coração de Jesus na cidade de Umarizal, a noite será animada pelas bandas: Circuito Musical, Brasas do Forró e Cavalo de Pau, tudo vai acontecer na Quadra de Esportes da cidade. Oba!