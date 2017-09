CARAÚBAS ACONTECE – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: 05/09 Inavoig Almeida, Tony Almeida, Plinio Veras, amanhã 06/09 Silvia Praxedes Alves, Doezia Jacome, Suerda Maíra Alves de Oliveira, Ana Nária Mikéias Gurgel, quinta-feira 07/09 Francisco Segundo Sobrinho, Danusa Maia, Fabiano Meira, Luís Germano, Carlos Souza. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

CÍVICO…

Mais um ano e as escolas da terrinha estão a mil por hora para levar pelas principais ruas da terrinha na tarde de Sete de Setembro o que de melhor aconteceu nos 150 da historia do nosso município. O palanque oficial será montado a Praça Reinaldo Pimenta onde o prefeito municipal e o vice recebem convidados e demais autoridades.

FEIJOADA DO C.S

No sábado a tarde, todos os caminhos nos levam até a cidade de Janduís onde o colunista Cácio Santos realiza a 7º Edição da sua Feijoada do C.S a partir do meio dia na Casa da Música com muita gente feliz e que vão sim prestigiar o bacana que sempre destaca a sociedade janduiense e região. Ingressos na loja Rita Variedades!

UM ANO DE SAUDADES…

A Família da saudosa Maria da Conceição Fernandes de Oliveira manda rezar missa de um ano de saudades ás 18 horas do dia 06 de Setembro na Igreja Matriz de São Sebastião, o celebrante será o Padre Gláudio Costa.

34º FEIRA DA CULTURA…

Com uma programação repleta de grandes atrações o Prefeito Rivelino Câmara brinda seus munícipes e toda região com mais uma Feira da Cultura na cidade de Patu, grandes show e uma vasta programação movimenta a cidade de 07 a 14 de Setembro. Oba!

CORRIDA DA UFERSA…

Aconteceu no ultimo sábado a I Corrida da Ufersa etapa Caraúbas, o evento fez parte das comemorações aos sete anos da instituição aqui na terrinha e teve a participação de atletas de toda região. Foi show!

CARAÚBAS ACONTECE… 15 ANOS!

Próxima semana começa a circular os convites para Madrinhas e Patronesses do nosso encontro anual, lembrando que nesse ano iremos debutar já que são 15 Anos falando o que de melhor acontece na terrinha e região. Aguardem!