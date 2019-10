CARAÚBAS ACONTECE – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 30/10Flávia Dayane, Maria de Fátima Carlos, Gracinha Amorim, Everlândio Silva, Mônica Andreza, Edilene Braga, Plyscia Fernandes, Liliane Fernandes, hoje 31/10n Gerente Garbos Washington Souza, Thabata Vale, amanhã 01/11 Monare Costa, Nayara Mirelly, Iviny Matheus, Joaby Figueiredo, Dorinha Costa, sábado 02/11 Fátima Costa, Emanuel Almeida, Talita Gurgel, Cesar Medeiros, domingo 03/10 Raimundinho Duarte, Adija Marques, Fabiana Andrade. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

INSTITUTO APRESENTA…

Hoje tem mais uma edição da Amostra Teatral Literária (ATEL) do Instituto Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde os alunos irão apresentar lindas historias como: O Pequeno Príncipe, O Ladrão de Sorrisos, Romeu e Julieta, entre outros. Tudo começa as 17h30minutos na Maçonaria!

GF STORE…

Aconteceu durante todo o dia 30 de outubro a inauguração da loja GF Store do casal amigo Gilderlei Farias e Marcia Bethânia Dantas, a loja linda fica na Major Cesário ao lado da Ni Casa, uma variedade em artigos para presente, e eletrônicos, muita gente bacana foi abraçar e prestigiar os amigos. Passa lá e confere!

ARENA BAR…

Próximo dia 09 de Novembro acontece show ao vivo com Assis Blênio e Xavier Costa no Arena Bar que fica na Rua Benjamin Constante, lembrando que a variedade de cerveja e o cardápio e diferenciado. Vamos todos!

MUNDO ENCANTADO DO JARDIM DE INFÂNCIA…

Chegando convite para participarmos das apresentações culturais da Escola Jardim de Infância Hugolino de Oliveira, com o tema: Mundo Encantado das Histórias Infantis, além das apresentações acontece também o I Festival de Panquecas. Tudo acontece em frente à escola amanhã 01/11 a partir das 17 horas. Vamos lá!