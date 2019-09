Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 27/09 Vereadora Socorro Melo, Solange Praxedes, Juliana Carlos, Douglas Santiago, Brigido Amorim, Ana Paula Praxedes, Kaisser Henrique, amanhã 28/09 Marta Maria Ferreira, Ozicleide Menezes, Ivanildo Sales, domingo 29/09 Maria de Fatima Oliveira Fernandes, Luiz Macedo, segunda-feira 30/09 Padre Demétrio Freitas Junior, Vanuza Tavares, Jadson Ramalho, Williams Vicente. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

UMA NOITE PARA CELEBRAR…

A Noite de Cinco de Outubro vai ficar nas nossas memorias, nela vamos comemorar junto a um grupo de gente bacana e feliz os nossos 17 Anos de Colunismo Social em O Mossoroense, sempre mostrando o que de melhor acontece na terrinha e região, divulgando empresas e pessoas que brilham em nossa sociedade. Espero vocês a partir das 19 horas no Espaço Maria Julia. As senhas estão disponíveis na KeK Modas.

A FESTA…

Nossa festa terá Buffet Maria Julia By Isac Maia, Decoração Equipe Fábia Soares, Bolo Luzete Duarte e Liana Duarte, Doces Fábia Soares e Jacqueline Góis, Musica de Hadassa Juliana, Pocket Show das Lojas Mamão com Coco, e Chic Flor, e a Aclamação do Mister e Miss Caraúbas 2020. Vai perder? Claro que não!

MULHERES QUE BRILHAM…

Elas disseram sim e aceitaram ser nossas Patronesses: Danusa Maia, Socorro Alves Praxedes, Girlene Ferreira, Shirley Targino, Zilene Medeiros, Stela Maris, Senise Barreto Soares Alves, Denise Alencar Alves, Kassandra Gurgel, Vania Solano Marinho, e Vilma Solano de Brito. Chique!

MULHERES QUE BRILHAM PARTE II…

Convite feito, e aceito por elas, nossas Madrinhas: Fausta Maria da Costa Brito, Luzinete Fernandes, Samantha Maia, Helena Godeiro, Wénneth Santos, Raquel Gurgel, Rita Almeida, Gerusa Gomes Câmara, Maria Luzineide Almeida, Flora Mariana, Isabella Fernandes, Lygia, Myria e Lyvia Suassuna, Leonia Farias, Maria José Curinga Leite Alves, Maria Da paz Curinga Leite, Rosane Gurgel, Francisca Luzia da Silva, Elaine Amorim, Leila Karla Oliveira de Amorim, Maria Newman Amorim, Sânsia Cristina Fernandes Maia Brasil, Ghisleny Brasil, Maria Sonia Pereira, Alcineide Oliveira, Reijania Praxedes Aquino, Leudimar Lima, Veluzia Gurgel de Lima, Vera Lucia Oliveira Alves, Dorisvânia Freitas Fernandes, Vanda Solano, Leda Soares. Elas arrasam!

AGRADECER É PRECISO… PATROCINADORES!

Muito Obrigado ao prefeito Juninho Alves, Vice Paulo Brasil, Ao Presidente da Câmara de Vereadores Zeca Alves, Empório dos Mimos, SS Recepções, Criativa Design, Espaço Denise Fernandes, Delicias Gourmet, Fabi Santos Beauty, Santander Prospera, Luara Semi Joias, Minha Moda Feminina, Moto Part´s, Crosby Caraúbas, Farmácia Fórmula Certa, Cathamax, Bella Sapatilhas, Dr. Jean Pereira Odontólogo, Duda Linda Store, Ipê Amarelo Boutique, Advogado Dr. Marcelo Fernandes, Ni Casa, Cachaça Timbaúba, Pontual Modas, Matheus Rozendo Espaço Hair, Arena Bar, Rosa Cabelos e Cia. Grupo Novinho Praxedes. Eles acreditaram no nosso evento!

PROFISSIONAIS DA BELEZA…

Nossas modelos serão produzidas por Leandro Silva e Guilherme Santana, Joab Dantas Make, Cecilia Lima Make, e Valéria Morais Make. Eles dão show. Desde já obrigado pela disponibilidade!