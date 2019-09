CARAÚBAS ACONTECE – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 24/09 Leandro Tomé, Heitor Rodrigues Bezerra, Barbara Amorim, Lara Graziela Fernandes, Érica Cristina Oliveira, amanhã 25/09 Mara Dantas, Niashe Edja, Clailton Gurgel, quinta-feira Pablo Juan, Osana Câmara, Flávia Nethania Gurgel. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

NOSSO CHÁ… VENDAS INICIADAS!

Desde ontem nossas senhas para o chá estão disponíveis na KeK Modas de Urandi Tavares, lembrando que as mesmas só serão vendidas até o dia 03 de Outubro, pois como sabem trabalhamos com buffet e não podemos deixar faltar nada para os presentes, assim sendo resolvemos vender as mesmas antecipadas só até o dia 03. Corre e garanta a sua!

INSTITUTO E O DIA DA FAMILIA…

Chegando convite dos que fazem o Instituto Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para participarmos das comemorações ao dia da família que acontecem no próximo sábado na Loja Maçônica Dr. Antonio Gentil Fernandes a partir das 17h30 com apresentações, festival de prêmios, praça de alimentação, momento de fé e muitas outras surpresas preparadas para o dia. Chique!

NI CASA E LORENA FERNANDES…

Chegando convite da empresária Nilcelia Sales da Ni Casa decorações e presentes para participarmos de Work Shop que será ministrado pela Arquiteta e Urbanista Lorena Fernandes, o evento acontecerá no próximo dia 12 de Outubro. Arrasou!

VALÉRIA MODA PRAIA…

Atenção clientes Valéria Moda Praia a empresaria Valéria Carlos já ultimando os preparativos para inaugurar sua loja física que será no 1º Andar do Centro Empresarial Hermínio Justino, claro que a bacanete está preparando diversas surpresinhas para clientela vip. Aguardem!

FEIRA DA LUA 7º EDIÇÃO…

Sábado dia 28 de Setembro acontece aqui na terrinha a 7º Edição da Feira da Lua, onde expositores colocam seus produtos a mostra e claro vendem aos que visitam a feira, nessa edição a animação ficará por conta de Tassio Farias e Banda. Com certeza muita gente passará pela Praça de Eventos das 18 horas as 22horas. Vamos todos!

ESCOLA ESTADUAL ALMIRO DE FRANÇA E SILVA…

Saiu ontem no diário oficial do Estado a nomeação do meu amigo o Professor José Ivanildo Costa para assumir o cargo de diretor da Escola Estadual de Ensino Técnico Almiro de França e Silva, ele que será o 1º a assumir a função e com certeza dará o melhor de si. Parabéns Ivanildo e boa sorte com votos de muito sucesso!