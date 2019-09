CARAÚBAS ACONTECE – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 19/09 Marcos Marcelo Benevides, Guilhermana Veras, Wendel Praxedes, Nádia Verissimo, Mizia Mirelly, hoje 20/09 Ailton Farias, Giovanni Amorim, Gerusa Rodrigues, amanha 21/09 Pedro Ari Oliveira, Cristiana Fonseca, Ana Duarte, Paula Fernandes, domingo 22/09 Francisco de Assis Brito, Jaimar Gomes, Emília Duarte, Suiane Câmara, Francisco Melo, Nilda Oliveira, Makésia Saiure Gurgel, na segunda 23/09 Pádua Campos, Isis Kadygia, Sinthia Raquel, Enock Douglas, Elione House, Simão neto, Eugenio Gurgel, Keyciane Santos. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

ENCONTRO MARCADO…

Temos um encontro marcado ás dezenove horas do dia cinco de outubro de dois mil e dezenove no Espaço Maria Júlia, nessa noite vamos brindar a felicidade de contar sempre o que de melhor acontece na terrinha e toda região, Com comidinhas de Isac Maia, Doces de Jaqueline Góis e Fabia Soares, bolo de Luzete Duarte, Décor por Karina Dantas para Fábia Soares, Iluminação WE Iluminações, mais pocket show das lojas: Mamão com Coco e Chic Flor, mais Óculos de Grife, sorteio de brindes e muito mais. Senhas antecipadas na KeK Modas!

PATRONESSES DA NOSSA NOITE…

Mandamos o convite e elas aceitaram: Vilma Solano de Brito, Socorro Alves Praxedes, Danusa Maia, 1º dama de Felipe Guerra Girlene Ferreira, Senise Barreto Soares Alves, 1º Dama do nosso município Denise Alves, Prefeita de Messias Targino Shirley Targino, Zilene Medeiros, Stella Maris, Kassandra Gurgel Fernandes, Vânia Solano Benevides Marinho. Achei chique!

NOSSAS MADRINHAS…

Gente fina Elegante e Sincera, eis aqui nossas Madrinhas: Lyvia, Lygia e Myria Suassuna, Raquel Gurgel, Helena Godeiro, Rosane Gurgel, Luzinete Fernandes, Leonia Oliveira Farias, Maria Luzineide Almeida, Ghisleny Brasil, Sânsia Cristina Fernandes Maia Brasil, Wénneth Santos, Alcineide Oliveira, Vanda Solano, Leda Soares, Maria Newman Gurgel de Amorim, Leika Karla Oliveira Amorim, Gerusa Gomes Câmara, Reijania Praxedes Aquino, Dorisvânia Fernandes, Maria Sônia Pereira, Veluzia Gurgel de Lima, Maria José Curinga Leite Alves, Maria Da paz Curinga Leite, Rita Almeida, Vera Lucia Oliveira, Samantha Maia, Fausta Maria da Costa Brito, Francisca Luzia da Silva, Elaine Amorim, Flora Mariana, Isabella Fernandes e Leudimar Lima. Elas arrasam!

NOSSOS PATROCINADORES…

Eles acreditaram no nosso evento: Criativa Design, Empório dos Mimos, Cachaça Artesanal Timbaúba, SS recepções, Santander Prospera, Moto Part´s, Farmácia Formula Certa, Espaço Denise Fernanda, Delicias Gourmet, Luara Semi Joias, Lisbela RN, Minha Moda Feminina, Duda Linda Store, Crosby Caraúbas, Bella Sapatilhas, Rosa Cabelos e Cia. Ipê Amarelo Boutique, Ni Casa, Dr.Marcelo Fernandes Advogado, Dr. Jean Pereira Odontólogo, Cathamax Construções Ltda. Faby Santos Beauty.Grupo Novinho Praxedes. Muito obrigado a todos!

AJUDEM GABRIEL…

No próximo dia 29 de Setembro acontecerá na Loja Maçônica Dr. Antonio Gentil Fernandes uma festa beneficente em prol do garotinho Gabriel que é portador de necessidades especiais e precisa urgente de uma cadeira nova de rodas que seja adaptada para sua locomoção, lembrando que a tarde especial começa a partir do meio dia e terá animação de: Passo de Menina, Tassio Farias, Danilo Wanduyne, Silvinho Freitas e Forró Malicia. Ingresso apenas 10 reais. Participe!