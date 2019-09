Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 15/09 Francileno Góis, Didira Oliveira, Hoje 16/09 Ivanildo Costa, Francivan Maia, Mônica Valéria, Catiusc Martins, Auxiliadora Vieira, Luana Iara, amanhã 17/09 Manuella Sales, Delma Carlos, Cácio Santos, Jeomara Arruda, prefeito Juninho Alves, quarta-feira 18/09 Rilma Gurgel, João Victor Ferreira Maia, Chagas Dantas, Marineide Sales, Dr. Jean Pereira, Kassandra Gurgel Fernandes, Raimundo Fernandes. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

CARAÚBAS ACONTECE… O CHÁ!

Nosso encontro marcado será dia 05 de Outubro em mais uma edição do Nosso Chá, sim uma festa linda onde iremos comemorar junto a nossas leitoras e amigas 17 Anos de Colunismo Social em O Mossoroense, mais um ano o palco escolhido foi o Espaço Maria Julia que sem favores é o melhor ambiente de festas da terrinha. Tudo começará às 19 horas. Espero Vocês!

LUZ NA PASSARELA…

A nossa noite terá pocket show das lojas Mamão com Coco e da loja Chic Flor, participação da Óculos de Griff e uma surpresa show. As senhas da nossa noite serão vendidas na KeK Modas de Urandi Tavares a partir do dia 01 de Outubro. Vamos brindar a felicidade!

PATROCINADORES DO NOSSO EVENTO…

Empório dos Mimos, Criativa Design, Faby Santos Beauty, Delicias Gourmet, Dr. Jean Pereira, Rosa Cabelos e Cia. Cathamax, Cachaça Timbaúba, Santander Prospera Apodi e Caraúbas, Farmácia Fórmula Certa, Espaço Denise Fernanda, Pontual Modas, Moto Part´s, SS Recepções, Luara Semi Joias, Crosby Caraúbas, Ni Casa, Minha Moda Feminina, Lisbela RN, Bella Sapatilhas, Marcelo Fernandes Advogado, Duda Linda Store.

LUZETE DUARTE E LIANA DUARTE…

Esse ano nosso bolo ficará a cargo da maravilhosa Luzete Duarte ícone quando o assunto é bolo de festas no nosso estado, claro que tudo com pitacos da filha Liana Duarte, que também herdou o dom da mammys poderosa. Amei!

FÁBIA SOARES RECEBE…

A noite de amanhã será marcada por delicadeza e muito sabor, o motivo? É simples, a decoradora e dona dos doces mais saboros de Mossoró e região Fábia Soares irá receber algumas noivas e debutantes para degustação de seus doces no Meu Quintal Bistrô. Lembrando que participa as noivas que já fecharam a festa com ela, terá também caixetas by Neuma Soares, Participação da Cake Designer top Kaliane Guimarães e comidinhas de Fran Nogueira. Achei chique!

TIROL PRAIA HOTEL…

Vai viajar para nossa capital e não tem onde ficar? Nós damos a dica, estou falando do Tirol Praia Hotel na Avenida Engenheiro Roberto Freire 5000, atendimento espetacular desde a recepção a proprietária Kassandra Gurgel Fernandes que é impar na arte de receber, acomodações ótimas e um café da manhã 5 estrelas, e o melhor, tem quartos com vista pro mar. Um luxo!