Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PR VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 31/07 Rômulo Augusto Soares Gurgel, Deysson Araújo, Cintia Ravana, Deborah Gurgel, Ludmila Mayrene, Uzielita Cardoso, Junior Carneiro, hoje 01/08 Ana Barreto, Ana Maria Linhares, Olindina Câmara, Lucas Vieira, amanhã 02/08 Stella Raquel, Solange Targino, sábado 03/08 Gina Kaline Vieira Régis Barreto, Ricardo Adriano, Hudson Denny, Leandro Silva, Idalina Vieira, domingo 05/08 Médico José Vidal Gurgel, Moisés Neto, Luzia Maria Silva, Sarah Barbalho, segunda-feira Advogado Francisco Queiroz, Vanessa Caroline, Ana Paula Morais, Rochelli Lima Costa, Brigido Fernandes, Gledestone Rubens. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

ANA CAROLINE…

A noite de Sábado será marcada pela realização de um sonho, os 15 Anos da linda Ana Caroline, a mãe Viviana Braga Vieira preparando tudo a régua e compasso para receber os mais de duzentos convidados para brindar a data. O festão começa ás 20:30.Claro que vamos sim marcar presença!

FICHA TÉCNICA…

Para dar vida ao sonho de Caroline foi montada uma equipe nota mil que será composto por: Buffet Maria Julia, Fatima Mattos Cerimonial, Jacqueline de Góes Decoração que assina parte dos doces junto com a Delicias Gourmet, Aparecida Gurgel fará o Bolo, WE Iluminações, Fotos por Djow Pereira, Filmagem Fragments Filmes, os convites foram da Sonhart convites personalizados, os requebros ficarão por conta de Iury Morais e Banda, Aleijadinho de Pombal e DJ. Yan. Caroline será vestida pelo Ateliê Ranilce Carla com Cabelo de Matheus Rozendo e Make por Valéria Morais. Achei chique!

BREGÃO MAIS FORROZÃO…

Acontece a partir das 15 horas na Loja Maçônica o Bregão Lotação, no comando dos apresentadores Kiko Morais e marcela Silva da Radio 98 FM Vale do Apodi e animação de Kleisson e Kleiton, realização de Sonia Sales e família. Vamos todos!

AO SUCESSO…

Mais uma vez o colunista alinhado da cidade do Assú Jota Ribamar vai movimentar a terra dos poetas com um festão na noite de amanhã 02 de Agosto, para comemorar seus 30 Anos de Colunismo Social, o bacana vai receber seus convidados no Carpe Diem Recepções, personalidades serão agraciadas com troféu e também será lançada uma nova edição da Revista Caktus. Um luxo!

MISTER E MISS TEEN CARAÚBAS…

Próximo dia 09 de Agosto acontece nos salões do Espaço Maria Júlia o Concurso Mister e Miss Teen Caraúbas, o evento contará com participação de 10 garotas concorrendo ao titulo de Miss e 06 Garotos a Mister, lembrando que os ganhadores iram representar a terrinha em Natal na Grande Final Estadual ainda no mês de Agosto. Senhas antecipadas ao preço de cinco reais até a quinta-feira dia 08. A animação ficará por conta de Hadassa Juliane. Vai perder? Claro que não!

MISS TEEN CARAÚBAS 2019…

Para vestir as candidatas à Miss Teen Caraúbas vamos contar com todo charme e elegância dos Vestidos da Maison Elegance da empresária chique Marluce Bezerra. Desde já agradecemos a disponibilidade da alinhada