Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 25/07 Elke Cristina, Vanda Solano, Emanuela Oliveira, Zenon Praxedes, Regina Celi Matias, Antonio Marrocos, hoje 26/07 Raquel Soares, Mayana Rebouças, Edvan Praxedes, amanhã 27/07 Alessandro Sales, Elionaldo Benevides, Willy Keslly, domingo 28/07 Maria Beatriz Oliveira, Diniz Filho, Kaline Duarte, Anne Fábia Gurgel. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

BEM CASAR 2019…

Hoje na feira Bem Casar realizada pela Master Produções e Eventos terá a palestra mais esperada com o Cerimonialista Top Roberto Cohen que abordará o tema: O Segredo de um evento de Casamento de Sucesso, lembrando que esse momento apenas para convidados no Multi Cine, logo em seguida Presentation Show da Miss e Mister Teen Mossoró. Um luxo!

O BOTICÁRIO CARAÚBAS…

Recebemos convite dos que fazem o Boticário Caraúbas nas pessoas do casal George e Alana para participarmos do Coffe Break de lançamento da nova fragrância The Blend que acontecerá no sábado 27 a partir das 08 horas da manhã. Acho chique!

MISTER E MISS TEEN CARAÚBAS…

Acontece no próximo dia 09 de Agosto no Espaço Maria Júlia a escolha do Mister e da Miss Teen Caraúbas 2019 onde seis meninos concorrem ao titulo de Mister e 11 meninas a Miss, a noite terá trilha sonora por Hadassa Juliana e muitas outras surpresas. Agende ai!

TIRULIPA EM APODI…

Quem desembarca na cidade de Apodi é o humorista Tirulipa com o show, Se você não for só você não vai. O mega evento acontecerá no dia 07 de Setembro realizado pela Non Stop e Peteka Produções e Eventos no Parque de Vaquejada Francisco Joaquim de Sales. Senhas individuais e mesas na Info Digital.

LARISSA ROSADO…

Hoje os familiares e amigos de Larissa Rosado vão abraçar a bacana na Missa em Ação de Graças pelo seu aniversário que acontece logo mais ás 17 horas na Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Mossoró. Desde já desejamos saúde e paz. Parabéns!

JOTA RIBAMAR RECEBE…

Alinhado o colunista da terra dos poetas Jota Ribamar irá receber a sociedade do Vale do Assu para mais uma Festa das Personalidades que nesse ano chega a sua 30º Edição, na oportunidade será lançada mais uma edição da Revista Kactus, requebros de JB Show e Genilson do Acordeom, e muitas outras surpresas, o palco do evento será o Carpe Diem. Tudo acontece na noite de 02 de Agosto a partir das 21 Horas. Arrasou!

EMPÓRIO DOS MIMOS…

Sempre buscando inovar e levar o melhor para sua clientela os empresários Carlos Henrique e Glauquia Pacheco do Empório dos Mimos se encontram em São Paulo participando de varias capacitações para encher os caraubenses de novidades deliciosas. Aguardem!