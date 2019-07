Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 18/07 Debora Simone Paiva, Brenda Praxedes, Rita Marillia, Fabiana Henrique, Adriana Veras, hoje 19/07 Yane Maia, Pedro Victor Oliveira, Ana Paula Gomes, Dilma Fernandes, Samara Danielle, Sábado 20/09 Karina Albano, Nayana Morais, Alan Amorim, domingo 21/07 Vivia Machado, Adriana Gomes, Francisca Luzia Silva, Alcineide Oliveira, Loura Targino, Andreza Ariely, segunda-feira 22/07 Prefeito Rivelino Câmara da cidade de Patu, Colunista Jota Ribamar, Ticiane Veras. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

FÁBIA SOARES EM SÃO PAULO…

Mais uma vez em busca de novidades para sua clientela a Decoradora Fábia Soares esteve em São Paulo onde participou da Enflor Garden Fair, por lá a bacana participou de cursos, palestras e muito mais, sempre com o amigo Nilton Junior que foi companheiro de viajem junto com outros amigos. Ela arrasa!

ARIANA CARLOS ENDOCRINOLOGISTA…

No próximo dia 26 de Julho a Médica Endocrinologista Doutora Ariana Carlos estará atendendo na Clinica Conceição Araruna que fica situada a rua Bevênuto Simões Nº 17, o atendimento é a partir das 7:30. Marque seu horário pelo telefone: (84) 996740800.

FEIJOADA DO CS 2019…

O amigo Cácio Santos já bateu o martelo e vai sim realizar mais uma edição da sua feijoada do CS que acontecerá no dia 07 de Setembro ás 11:51 na Casa da Música de Janduís. Agende a data que já é sucesso!

BEM CASAR…

Recebemos convite da Master Produções e Evento para mais uma Edição da Feira Bem Casar, nesse ano o Evento acontece de 25 a 28 de Julho no Partage Shopping, com desfiles, palestras, exposições e participações mais que especiais como do Cerimonia lista Roberto Cohen. Desde já agradeço ao Casal Eronildes e Liane pelo convite. Alô Walterlin Lopes, vamos sim!

BREGÃO FORROZÃO…

Acontece no próximo dia 03 de Agosto na Loja Maçônica o Bregão Mais Forrozão com animação do Bregão Lotação e Kleiton & Kleisson, tudo começa a partir das 15 horas. Uma realização de Sônia Sales e Família. Show!

MISS E MISTER TEEN CARAÚBAS…

Foram encerradas as inscrições para o concurso Miss e Mister Teen Caraúbas, agora é só acertar os últimos detalhes e realizar o concurso na terrinha que será com muito brilho e glamour. Breve os mínimos detalhes!