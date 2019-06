Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

Nesta data querida: ontem 27/06 Evandra Honorato Alves, Lucas Maia Câmara, Fernanda Gurgel de Góis, Ireide Menezes, Flavia Luana Tavares, Alexia Delfino, hoje 28/06 Matheus Victor, Fernando Morais, amanhã 29/06 Hudimar Cardoso, Alex Peteka, Laura Lima, Erica Sales, Ingrid Larissa, Ivanaldo Junior, domingo 30/06 Helena Linhares, Ilzinha Gurgel, Ilton Gurgel, Lyvia Suassuna, Naldo Souza. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

ARRAIÁ DO ARENA BAR…

Os amigos George Bezerra e Micherlane Rodrigues convidam e a gente passa adiante que domingo 30 de junho tem o Arraiá do Arena Bar com Danilo Nikson, é logo ali próximos as quadras da Benjamim Constante. Tudo começa às 18 horas. Vamos todos!

O SIM DE GISLAINY & LEONARDO…

Aconteceu na noite de ontem na Igreja Matriz de São Sebastião o Enlace Matrimonial de Gislainy & Leonardo, ela filha de José Luciano/Geruza Gomes da Silva Câmara ele filho de Carlos Henrique Brasil Pinto/Graciette Maria, a cerimonia foi assistida pelo Padre Demétrio Junior. Felicidades ao casal!

GISLAINY & LEONARDO A FESTA…

Após a cerimonia os noivos receberam seus familiares e convidados no Espaço Maria Júlia, que estava impecável para receber a todos por Jaqueline de Góes, Bolo de Ticiane Veras, Requebros de Iury Morais e Banda, e o buffet do Maria Julia por Isak Maia que deu show. Tudo perfeito!

QUEM ESTAVA…

Alfredo José/Luzinete, Jaimar Gomes, Robson Luís/Rosninha, Haroldo Gurgel/Belzinha, Herbert Targino/ Elzilene com as filhas Eliane e Elaine, Hierro Giovani, Ana Patrícia Fortunato, Valéria Carlos, Dr.Varela/Gladys Carlos, Elisabeth Câmara, Ivanaldo Junior, Luís Antonio/Amélia, Bruno, Mariana Nivea, Iury Morais, Miquéias Mizá, Pedro Lucas Câmara, Jaqueline de Góes, Vandilson Ramalho/Tica Soares, entre outros que foram abraçar aos recém casados.

VEM AI… MISS & MISTER TEEN CARAÚBAS!

Atenção meninos e meninas a partir dos 14 Anos que querem concorrer ao Mister e Miss Teen, próxima semana dia 03 de Julho começa as inscrições para o concurso que acontece ainda em Julho. Mais detalhes em breve no programa Flashes sócias com Tica Soares. Aguardem!

CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS…

Domingo na Praça de Eventos aqui da terrinha acontecerá o Concurso de Quadrilhas Estilizadas com mais de Três mil reais em premiação e participação de quadrilhas de varias cidades, na noite terá participação especial da Quadrilha Inclusão com Paixão composta por cadeirantes da cidade de Mossoró, mais nossas Quadrilhas dos Idosos, Majestade Alegre e Rainha do Sertão. Tudo começa às 19 horas. Vamos todos!