Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 22/02 Shamyra Almeida, prefeita Shirley Targino, Isla Rayane, amanhã 23/02 Lilian Rodrigues, Personal Paulo Vieira, domingo 24/02 Dacildo Andrade, Railma Santos, segunda-feira 25/02 Flaviana Cardoso, Dapaz Alves, Anna Medeiros, Maria de Fátima Fernandes Praxedes Neta. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

MAJÚ FOLIA…

Acontece na noite de amanhã dia 23 a I Prévia Carnavalesca do Espaço Maria Júlia, Vandilson Ramalho e Tica Soares iram capitanear a festa e claro receber com alegria todos que por lá passarão, uma noite de muito frevo, e axé, a animação ficará por conta da Orquestra Joias do Frevo, Kinho Araújo e Banda, vai perder? Eu nunca! Senhas antecipadas na Gladys Biju. Oba!

FESTA PRA ELOAH…

Amanhã a partir das 18 horas no Ely Buffet acontece a festa de 1 Ano da Pequena Eloah, filha do casal Jedaias e Daniele a quem desde já agradeço a gentileza do convite, um jardim encantado será montado para receber os convidados. Vamos sim!

UMARIZAL FEST… 15 ANOS!

Quando Maio chegar com ele vem o Umarizal Fest edição 15 Anos, tudo acontecerá nos dias 17, 18 e 19 com Rafa & Pipo, Psirico e Zé Cantor abordo do Trio, com certeza mais um sucesso com assinatura dos queridos Ailton Farias e Leonia com toda equipe responsável. Show!

DESAFIO 21 DIAS…

Mais uma vez as nutricionistas Janaina e Vivia Machado estão lançando o desafio dos 21 dias, nutrindo o corpo e ganhando vida, se você quer ter uma alimentação saudável, as bacanetes estarão atendendo no dia 13 de Março na Clinica Martônio Fernandes, Agende sua avaliação pelos fones 99926-7708 com Janaina, ou 99606-7204 com Vivia. Sucesso!

CARAVANA NO BLB…

Dessa vez o bairro escolhido para realização da Caravana Social foi o Bairro Leandro Bezerra, diversos serviços serão oferecidos à população através da Secretaria de Assistência Social em parceria com a Saúde, tudo acontece dia 27/02 na Escola Jonas Gurgel. Quem convida é o prefeito Junior Alves e o Vice-prefeito e também Secretário do Trabalho e Assistência Social Paulo Brasil. Vamos lá!

BLOQUINHO MELISSA NA SAMWAL…

Sônia Vieira mandou dizer e a gente grita aos quatro cantos da terrinha que na O Bloquinho Melissa invadiu a Samwal Modas e pasmem que na compra de uma você ganha outra no mesmo valor ou de valor menor. Chame as amigas, a prima a vizinha e corre pra garantir a sua!