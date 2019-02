Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: Ontem 03/02 Evelyn Valesca, Vanda Fernandes, George Bezerra, Iury Morais, Ilza Dantas, hoje 04/02 Franks Brito, Diego Targino, Amarildo Barbosa, Andressa Nemora, Dieine Moura, amanhã 05/02 Maria Clara Martins Costa, Thiago Fernandes, Ruthmar Câmara, Carlos Gomes, quarta-feira 06/02 Roberta Fernandes, Geilson Oliveira, Rêne Guida, Rodolfo Pinheiro, Marcos Almeida, Deborah Lima, Viviane Cristina Oliveira, Elisangela Ferreira, Girliane Vieira. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

PRESTAÇÃO DE CONTAS…

Na missa do ultimo domingo dia 03 de Fevereiro o Padre Demétrio de Freitas Junior, juntamente a comissão financeira da festa de São Sebastião apresentaram a toda comunidade a prestação de contas das festividades alusivas ao Nosso Padroeiro São Sebastião. Muito bom!

VEM AI… FOLIA!

Vandilson Ramalho bota o bloco na rua e anuncia que vem Baile de Carnaval no Espaça Maria Júlia, tudo acontece na noite de 23 de Fevereiro com Orquestra de Frevo e muita animação. Vai perder? Claro que não! Agende ai!

MULHERES REUNIDAS…

Com o tema: ‘Florescer, Grandes Coisas fez o Senhor em nosso meio’, a Igreja Verbo da Vida Caraúbas, realizou no na noite do ultimo sábado o Chá das Mulheres que teve como pregadora da noite a Ministra Rosymara Lopes, momento impar para as mulheres que frequentam a igreja e suas convidadas. Achei chique!

CLÍSTENES CARLOS SUNSET…

Próximo sábado nove de fevereiro o alto-oeste vai ferver com a Festa Interligados Sunset by Clístenes Carlos que terá como palco os salões da AABB com requebros de Forro Danado e Frequência 2, tudo começa ás 19 horas. Com certeza Pau dos Ferros e região irão abraçar o bacana. Show!

MARRA ELETRO CARAÚBAS…

O Empresário Lucas Gurgel inaugurou recentemente na terrinha a Marra Eletro, loja especializada no mundo da informática e seus derivados, a loja do bacana fica a Rua Coronel Rosendo Fernandes no centro da cidade. Vale uma visita!

ARENA BAR…

George Bezerra e Micherlane Rodrigues mandam avisar e a gente grita aos quatro cantos que o Arena Bar agora está funcionando na Benjamin Constante próximo as quadras e da Praça de Eventos, no ultimo sábado teve música ao vivo e foi show. O Bar funciona de Quarta a Domingo sendo de quarta a Sexta a partir das 17 horas e sábado e domingo das 11 da manhã. Passa lá que o cardápio é babadeiro!