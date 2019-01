Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 24/01 Suerda Gomes, Dapaz Dantas Barbosa, Isla Linhares, amanhã 25/01 Advogado Tito Lívio, Sergio Gabriel Meira, Zélia Macedo, Socorro Vieira, sábado 26/01 Advogado Marcelo Fernandes, Maria de Lourdes Azevedo, Lismar Nobrega, Paulo Filho, Fernanda Souza Maia, domingo 27/01 Samek Maia, Gina Fernandes, Rocezar Amaral, Germana Veras, Itan Benevides, segunda-feira 28/01 Apoliana Rodrigues, Vandilson Ramalho, Patricia Angélica Tavares, Madja Gurgel, Clara Câmara, Ayack Rodrigues, Maria Da Paz Curinga Leite, Marcos Benevides. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

JANEIRO EM CARAÚBAS…

Mais uma vez a nossa cidade vivenciou dias de muitas festividades alusivas ao nosso padroeiro São Sebastião, tudo aconteceu de 10 a 20. A festa esse ano teve um tom especial, muitos encontros e reencontros que deixaram a terrinha com um brilho ainda mais especial. Vivas São Sebastião. Que venha 2020!

APODI EM ALTA VOLTAGEM…

Acontece na noite de sábado dia 26 na cidade de Apodi o Baile do Rabetão, festão dos bons com assinatura da Peteka Produções e Eventos que promete ferver a ACDA a partir das 22:00 Horas com os requebros dos Djs: Elix e Mari Gurgel. Vendas antecipadas na Infodigital, e Siri cascudo. Vai perder? Claro que não!

FÁBIA SOARES E MUITA EMOÇÃO…

A noite de 14 de Janeiro ficou marcada por muitas emoções no Josué Buffet na cidade de Mossoró, foi lá que a caraubense radicada em Mossoró Fábia Soares foi surpreendida com uma festa linda para brindar sua idade nova, uma pá de gente bacana e que ama Fábia compareceu e claro lhes renderam homenagens diversas. Foi lindo!

A BAHIA VEIO ATÉ NÓS…

Janeiro é mês de receber visitas e quem veio diretamente da Bahia foi: Tio Nilton com Maria Lucia, as filhas Catiusc e Catiane e o neto Pedro, Ilza Dantas e Neilde com Manu e Vitória. Família é tudo de bom!

OS 15 ANOS DE MARINA LAILA…

Próximo domingo os pais Marcos Marcelo e Mara Dantas recepcionam familiares e amigos para festejar os 15 Anos da filha linda Marina Laila, que além de festejar a vida vai comemorar aprovação no IFRN. Festa dupla que terá como palco o Ely Buffet. Vamos sim!

ESTILO QUEM ACONTECE…

# Aconteceu dia 13 de Janeiro a 11º Cavalgada de São Sebastião e foi show!

# No leilão de São Sebastião o Tradicional Bolo da Festa foi arrematado no valor de Cinco Mil e Duzentos Reais pela família de Netinha Amaral. Um luxo!

# Feliz da vida Socorro Alves Praxedes anunciou em seu Instagram a aprovação da Filha Sabrina para cursar medicina pela FACENE. Parabéns!

# Mais uma vez as Salvas realizadas na Igreja Matriz de São Sebastião foram palcos de encontros e reencontros com gente bacana e feliz ao som da Banda Maestro Joaquim Amâncio. Amamos!