Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 11/12 Aryel Ingber, Tiago Bezerra, Rérida Renata, Teófilo Matheus, amanhã 12/12 Doralice Medeiros de Freitas, Francisco Antonio Alves, Tarcina Milley, Ilana Cordeiro, Rayssa Praxedes, quinta-feira 13/12 Luzinete Fernandes, Colunista Lisboa Batista, Luzia Kalene Fernandes, Luzia Menezes, Luiz Neto, Maria Luzia. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

FESTA PARA TAYNÁ…

Recebendo convite dos pais Almir e Rosália Gomes para o aniversário de 15 anos da linda Tayná Gomes que acontece no próximo sábado dia 15 de Dezembro nos salões do Ely Buffet a partir das 19 Horas. Desde já obrigado pelo convite!

O SIM DE CALIENE & JARDIEL…

A noite de sábado foi marcada pelo enlace matrimonial de Caliene Bezerra e Jardiel Vieira, eles que fizeram juras de amor no perante o altar e tornaram-se marido e mulher. Momento emocionante para os dois e seus familiares e amigos que testemunharam a celebração desse amor. Desejamos felicidades mil!

DOUTORES DO ABC…

O Instituto Nossa Senhora do Perpetuo Socorro convidando para solenidade de Colação de Grau dos Doutores do ABC, nesse ano o nome da turma é: “Nossos Pais”, Tudo acontece no Espaço Maria Julia às 19 horas do dia 15 de Dezembro. Desde já agradeço a gentileza e Finesse do convite!

ESPAÇO GORETE CABELOS…

Sempre buscando novidades para sua clientela VIP a cabeleireira top Gorete Costa adquiriu a linha MAB do cabeleireiro das estelas Marco Antonio Di Biaggi e pasmem esta fazendo o maior sucesso na terrinha de São Sebastião. Achei chique!

FAZENDO O BEM…

Acontece no próximo sábado no RM Clube na comunidade de Boágua o III Culto Beneficente da Igreja de Cristo, na oportunidade será arrecadado alimentos não perecíveis e posteriormente doados as famílias carentes. Aplausos!

CARAVANA SOCIAL NA CACHOEIRA…

Na sexta-feira dia 14 na Comunidadede Cachoeira aqui no nosso município a Caravana Social, evento realizado pela Secretária do trabalho e Assistência Social que tem a frente o vice-prefeito e secretario Paulo Brasil, que irá levar vários serviços a população. Show!

BAZAR DE NATA BY FÁBIA SOARES…

Toda bacana a caraubense radicada nos Mossorós, Fábia Soares convidando a todos para seu Bazar de Natal que acontece em sua residência na João Leite do Bairro Boa Vista, embalagens lindas para presentear neste Natal. Tudo acontece das 09 às 18 Horas do dia 21 de Dezembro. Vamos todos!