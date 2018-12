Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 07/12 Antônia de França, Crhistiane Maltas, Katilcia Estevam, amanhã 08/12 Ceição de Góis, Ceicinha Silva Sotero, Ana Paula leite, Thalita Patrícia, Leila Linhares, domingo 09/12 Abimael Duarte, Gabriela Gurgel, Ítalo Alexandre. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

ORDENAÇÃO DE JUNIOR PAIVA…

Aconteceu no último sábado 01 de Dezembro a Ordenação Presbiteral de Junior Paiva, tudo se deu no Adro da Matriz de São Sebastião com Imposição das Mãos e Oração Consecratória do Bispo Dom Mariano Manzana. Já no domingo dia 02 ele celebrou sua primeira Missa na Comunidade de Bela Vista.

FALANDO NISSO…

Mais uma vez a equipe de decoração deu um verdadeiro show, Miquéias Mizá capitaneou e os seus comandados: Ivanildo Costa, Jaqueline de Góes, Hierro Giovane, Emanuel Vitor, Pedro ucas Câmara, mais os seminaristas: Renê, Pedro Lucas e Pedro Vitor. Arrasaram!

CONFRATERNIZAÇÃO LÍDER NET…

Do empresário Sérgio Pereira recebemos o convite para participarmos da confraternização da Líder Net Telecom que é sem duvida a maior distribuidora de internet da terrinha, o festão acontece a partir das 13 horas do dia 15 de Dezembro no Arena Bar. Desde já agradecemos a gentileza do convite. Show!

DANÇART 20 ANOS…

Para comemorar seus 20 anos o Grupo Dançart irá realizar o no dia 22 de Dezembro no Espaço Maria Julia o Espetáculo Chão Amarelo, uma homenagem aos 150 Anos de Caraúbas onde será comemorado os 20 Anos do Grupo. Com certeza mais um showzaço. Vamos todos!

FÓRMULA CERTA REUNIDA…

Acontece na noite de Amanhã 08 de Dezembro a confraternização das Farmácias Fórmula Certa, na oportunidade os empresários Fabricio, Patrícia e Alberto iram reunir os funcionários de Caraúbas, Catolé do Rocha e Aracati para confraternização natalina. Grato pelo convite!

JURAS DE AMOR…

A noite de amanhã será marcada pela troca de alianças dos queridos Caliene Bezerra e Jardiel, eles que sobem ao altar da Igreja de Cristo no Bairro Leandro Bezerra em cerimonia assistida pelo Pastor Givanildo Leite. Da coluna desejos de felicidades mil!