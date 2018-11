Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: Ontem 13/11 Antonio Tácio de Sales Benevides, Rosegna Alves, Eugenio Maia, Edilene Estevam, hoje 14/11 Maria do Carmo Fernandes Brito, Luiza Maezia Dantas, Germana Genibaldo, Debora Praxedes, amanhã 15/11 Inês Albano, Anielle Ferreira, Rita Alves, Socorro Medeiros, Lisana Duarte, Jessica Mota, sexta-feira 16/11 Thayrirne Stephany, Auriceia Henrique, Cid Augusto. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

SIM AO AMOR…

Recebi dos noivos Caliene Bezerra e Jardiel o convite para o casamento deles que acontecerá as Dezenove Horas do dia Oito de Dezembro de 2018 na Igreja de Cristo do Bairro Leandro Bezerra. Desde já agradecemos a gentileza do convite e é claro que confirmamos presença. Felicidades aos noivos!

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO…

Na noite de hoje o Padre Demétrio de Freitas Junior reúne às comissões que iram preparar a Festa de São Sebastião 2019, a reunião é de apresentação dessas comissões fazendo assim os ajustes necessários para começar os trabalhos. Volto com detalhes!

UMA NOITE BREGA…

A noite de hoje no Clube Verdes Mares será marcada pelo show de Cachorrão do Braga mais Diego Marcilio que prometem uma noite das melhores. Com certeza mais uma casa cheia com o fenômeno das multidões. Show!

FEIJÃO COM JOTA…

Todo alinhado o colunista Jota Ribamar manda avisar que dia 25 de Novembro tem Feijão com Jota, sua tradicional feijoada que irá acontecer no Rebuliço Parque e Eventos no Bairro Meus Amores na cidade do Assu, a animação ficará por conta de Nelsinho Show e Arthur Santos. Acho chique!

CARAVANA SOCIAL…

Chegando convite para participarmos da solenidade de abertura dos serviços do projeto “Caravana Social: No chão do Território das Caraubeiras” que será realizado por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social que acontecerá no próximo dia 21 com uma vasta programação que vai das 5 da manhã as 17 horas na Praça do Alto São Severino. Quem convida é o prefeito Junior Alves e o Vice e secretário da pasta Paulo Brasil. Aplausos!

DANIELLA & MARINALDO…

No próximo sábado acontece o Enlace Matrimonial de Danielle Praxedes e Marinaldo Duarte, a cerimonia religiosa acontecerá na Matriz de São Sebastião, já a recepção no Espaço Maria Julia. Desde já agradecemos a gentileza do convite!

FALANDO NISSO…

Para realizar o sonho do casamento os noivos Daniella e Marinaldo escalaram um time nota mil para dar vida aos mais lindos desejos: Cerimonial de Tiago Fernandes, Bolo: Aparecida Gurgel, Decoração e Doces: Jaqueline de Góis, Bem casados: Ticiane Veras, e o Buffet do Chef Isaac Maia. Um luxo!