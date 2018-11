Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 06/11 Gilvan Oliveira, Paulo Brasil, Keyoshe Targino, Cezimara Pereira, Rosana Medeiros, Aída Régis, Raimundo Gonçalves, Círios Vanucci, amanhã 07/11 Marcela Tavares, Wally Cristina, Fernando Morais, Ryedson Oliveira, quinta-feira 08/11 Aninha Praxedes, Bartyra Soares, Vinicius Wagner. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

FESTA SURPRESA…

Na ultima sexta-feira na cidade do Assú a titia Fátima Costa foi surpreendida com uma festa surpresa para comemorar a festa da vida, em uma chácara reuniu-se familiares e amigos para cantar os parabéns e emocionar a aniversariante. Vivas!

FEIRA DE CONHECIMENTOS…

Mais uma vez o Instituto Nossa Senhora do Perpetuo Socorro realizará a Feira de Conhecimentos (FECIN) tudo irá acontecer nos dias 08 e 09 com apresentação de alunos do ensino infantil e fundamental I no 1ºdia e alunos do fundamental II no 2º. A feira acontece na sede da escola na parte da manhã e tarde. Oba!

PROMOÇÃO NA K&K MODAS…

A empresária Urandi Tavares manda avisar e a gente grita aos quatro cantos que hoje começou a super promoção da K&K Modas com peças selecionadas e descontos de 50 e 70%%, as marcas? Lança Perfume, Triton, Coca-Cola, Fórum, Hering e muito mais, masculino e feminino. Corre e garanta as suas peças!

CAFÉ & POESIA…

Toda feliz Ângela Rodrigues Gurgel nos manda mensagem para comunicar que o seu livro Café &Poesia volume três seria lançado no ultimo dia 03 dentro da programação da Feira do Livro em Mossoró, e é claro que ficamos felizes e desejando muito sucesso. Parabéns!

DANÇART 20 ANOS…

O Grupo Dançart esta preparando um show belíssimo para comemorar seus 20 Anos, dentre muitas surpresas o grupo promete o reencontro com alguns ex- participantes e claro lindas coreografias, tudo para quando Dezembro chegar. Aguardemos, pois!

CONEXÃO SKOL…

Acontece amanhã na Praça de Eventos o Conexão Skol com animação das Bandas C3, Zé Sanfoneiro e DJ Conexão. A entrada é gratuita. Vai perder? Claro que não!

B-DAY DA BANDA C3…

Os meninos da Banda C3 convidando para o B-Day da Banda que acontece no próximo dia 24 de Novembro no Clube Verdes mares com animação deles é claro e participação da Samba Mix e Augusto Silva. Vai ser festão dos melhores. Agende ai!