Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 29/10 Sâmia Cortez, Luana Patrícia, George Azevedo, Raisla Sales, Maxuela Emiliana, Monaliza Costa, hoje 30/10 Maria de Fátima Carlos, Plyscia Fernandes, Flavia Dayane, Edilene Braga, Gracinha Amorim, Everlândio Silva, amanhã 31/11 Washington Souza, Victor Maia, Thabata Vale. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

DANÇART O SHOW…

O grupo Dançart lançou na ultima semana uma campanha onde solicita doações para ajudar na composição do seu mais novo show que acontecerá em Dezembro e homenagearão os 150 Anos da terrinha, sua doação pode ser feita através da conta Banco do Brasil. Ag: 1038-3 CC 11657-2 em nome de Raquel G Soares. Vamos ajudar!

FEIRA LITERARIA…

Recebi das Gestoras Lucia Costa e Daisa Alves da Josué de Oliveira, convite para participarmos da 1º Feira Literária da Escola, que acontece nos dias 31/10 e 01/11 com exposições, apresentações teatrais e culturais dentre outras novidades. Tudo começa ás 14h e se encerra as 16:30. Oba!

ESTILO DESAFIO…

As Nutricionistas Vivia Machado e Janaina Alves convida você para participar do Desafio da Nutrição, onde em 21 dias você será acompanhado pelas mesmas em busca da redução de medias e de uma alimentação saudável para o dia a dia, contatos: 99926-7708 ou 99606-7204. As bacanas já estão formando a turma de Novembro e as vagas são limitadas. Corre que ainda dar!

INSTITUTO E A FECIN…

Mais uma vez o Instituto Nossa Senhora do Perpetuo Socorro irá realizar a Feira de Conhecimentos (FECIN) que chega a sua décima quarta edição e acontece nos dias 08 e 09 de Novembro. Esse ano o ensino infantil e o fundamental I falarão sobre O mundo da Leitura, já o Fundamental II falará sobre a Ciência e tecnologia ao alcance de todos. Tudo acontece na escola. Show!

OS NONATOS…

Já comprou sua mesa ou ingresso para curtir o show de os Nonatos? Não! Pois corre que ainda dar tempo, vai ser um show dos melhores na área de lazer da Loja Maçônica no próximo dia 03 de Novembro. As mesas ao preço de 100 reais, e os ingressos individuais 20, você pode comprar no Varejão Santa Cruz. Vai ser festão!

JANDUÍS EM ALTA VOLTAGEM…

No feriado da próxima sexta-feira a cidade de Janduis vai ter festão sim. Quem chega para animar a noite é Zé Cantor e Solteirões do Forró, além de atrações locais e muita gente bacana. O palco do evento será a Casa da Musica. Vamos todos!