Caraúbas Acontece – Apolion Rodeigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida, ontem 03/04 Vilma Solano Brito, Maria Eugenia Gurgel, Saulo Veras, Leticia Sales, Eliedson Morais, hoje 04/07 Elizabete Gurgel, Ariadeny Fernandes, Sayonária Dantas, amanhã 05/07 Jordana Gurgel, Vera Lucia Oliveira, Jucianne Melo, sábado 06/07 domingo 07/07 Fabricia Veras, Aldon Fernandes. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

EXPOESTE III EDIÇÃO…

Oito dias nos separam de mais uma Edição da Expoeste, evento esse que já virou tradição na terrinha e chega a sua 3º Edição com: Exposição de Animais, Estandes, Feira da Lua, apresentações culturais e muito mais. Tudo acontece de 11 a 14 de Julho no Saia Rodada Park Show. Vamos todos!

BIKE SERTÃO RACE…

Acontece no próximo domingo aqui na cidade a prova da Bike Sertão Race 2019, com a 3º Etapa do Circuito Mamute Race, 5º Etapa do Estadual de MTB RN e Ranking Nacional XCM3. Com certeza ciclistas de variar cidades e estados vão está presente. Show!

ARRAIÁ DAS FAMILIAS…

Sábado dia 06 de julho acontece em frente à Igreja Matriz o Arraiá das Familias, com quermesse, apresentações culturais e muitas outras atrações, leve sua família e participe. Tudo a partir das 19 horas!

MISS E MISTER TEEN CARAÚBAS 2019…

Terá inicio nesta sexta-feira dia 05 de Julho as inscrições para o concurso Miss e Mister Teen Caraúbas 2019, lembrando que meninos e meninas a partir de 14 Anos podem se inscrever, as mesmas acontecem até a próxima sexta-feira dia 12 comigo ou Tica Soares. Participem!

17 ANOS DE CARAÚBAS ACONTECE…

Quando Setembro chegar com ele vem nosso Chá em comemoração aos 17 Anos de Colunismo Social, próxima semana anunciaremos a data oficial do evento. Aguardem!

FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MARTINS…

No próximo dia 13 de Julho na Cidade de Martins acontece apresentação do cantor Geraldinho Lins dentro da programação festiva do Festival Gastronômico. Com certeza destino certo de muitos para curtir o show do bacana. Arrasou!

NOSSA SENHORA DA SAÚDE 2019…

Nicolau Produções e Eventos mandou dizer e a gente passa adiante que na Festa de Nossa Senhora da Saúde no Distrito de São Geraldo terá animação de: Forró no Mastigado, Lagosta Bronzeada e Banda C3. Agende ai que já e 17 de Agosto. Oba!