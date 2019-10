Caraúbas Acontece – Apolion Rodeigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: Hoje 01/10 Ligia Barreto, Rafaela Praxedes, Antonia Praxedes, Israely Góes, Mateus Fernandes, Lilian Moura, Maria Jacome, Lucia Gurgel, amanhã 02/10 Nilo Amâncio, Hiram Herbert, Antonio Braga, quinta-feira 03/10 Elizabeth Câmara, Janete Ferreira, Everton Kawã Cavalcante, Novanês Oliveira, sexta-feira 04/10 Neide Araújo, Assis Batista, Vinicus Pascoal, Louyse Freitas, Francisco Cosme, Alvanete Gomes, Rayssa Ferreira, Kapinha Santos, sábado 05/10 Rejane Fernandes Costa, Carla Linhares, Marileide Sales, Weslany Targino, Williane Souza, Hayla Souza, domingo 06/10 Clístenes Carlos, Celcivan de Lima, Bruna Karizia. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

UMA NOITE FESTIVA…

Nosso encontro está marcado, ele acontece na noite do dia cinco de outubro a partir das dezenove horas no Espaço Maria Julia, nessa noite vamos brindar a felicidade de contar por 17 Anos o que de melhor acontece em Caraúbas e região, sempre enaltecendo pessoas e divulgando eventos. A noite será repleta de alegrias e entrega do Troféu Caraúbas Acontece ás Patronesses e Madrinhas da noite, além de desfile Mamão Com Coco e Chic Flor, aclamação do Mister e Miss Caraúbas e muito mais. Espero vocês!

NOSSAS PATRONESSES…

Gente fina elegante e sincera, elas disseram sim: Socorro Alves Praxedes, Kassandra Gurgel, Danusa Maia, Shirley Targino, Girlene Ferreira, Zilene Medeiros, Stela Maris, Vilma Solano Brito, Vania Solano Benevides Marinho, Denise Alencar Alves, Senise Barreto Soares Alves. Obrigado pelo reconhecimento ao nosso trabalho!

NOSSAS MADRINHAS…

Elas são finas e também nos disseram sim: Fausta Maria da Costa Brito, Luzinete Fernandes, Gerusa Gomes Câmara, Reijania Praxedes Aquino, Dorisvânia Fernandes, Leudimar Lima, Raquel Gurgel, Flora Mariana, Isabela Fernandes, Vanda Solano, Leda Soares, Alcineide Oliveira, Samantha Maia, Helena Godeiro, Leila Karla Oliveira de Amorim, Maria Newman Gurgel de Amorim, Elaine Amorim, Wénneth Santos, Maria Luzineide Almeida, Maria Vera Lucia Oliveira, Veluzia Maria Gurgel de Lima, Ghisleny Brasil, Sânsia Cristina Fernandes Maia Brasil, Leonia Oliveira, Maria José Curinga Leite Alves, Maria Da Paz Curinga Leite, Francisca Luzia da Silva Rosane Gurgel, Lyvia, Lygia e Myria Suassuna, Rita Almeida Gurgel. Elas são um luxo!

SENHAS ANTECIPADAS…

Nossas senhas antecipadas estarão disponíveis até amanha as 17 horas na Loja KeK Modas, na quinta-feira é feriado vocês podem comprar comigo, na sexta já muda o valor. Lembre-se que trabalhamos com Buffet, para isso precisamos de estimativas. Aguardo todas!

NOSSOS PATROCINADORES…

Eles acreditaram no nosso evento e vieram somar conosco: Candeeiro Jardins e Cia. Matheus Rozendo Espaço Hair, Faby Santos Beauty, Espaço Denise Fernandes, Praxedes Supermercado, Emporio dos Mimos, Criativa Design, SS Recepções, Bella Sapatilhas, Óculos de Grife, Clinica Cies Caraúbas, Prefeito Juninho Alves, Vice-prefeito Paulo Brasil, Vereador Zeca Alves, Minha Moda Feminina, Delicias Gourmet, Santander Prospera, Luara Semi-Joias, Fórmula Certa, Moto Part´s, Crosby Caraúbas, Cathamax, Pontual Modas, Duda Linda Store, JVL Castanhas, Dr. Jean Pereira, Advogado Marcelo Fernandes Jacome, Ipê Amarelo Boutique, Ni Casa, Cachaça Timbaúba, Arena Bar. Obrigado!

AGRADECER É PRECISO…

Obrigado a Deus, minha família, Fábia Soares, Luzete e Liana Duarte, Karina Dantas, Dalvani Nunes, Neuma Soares, Vandilson Ramalho e Tica Soares, Jaqueline de Góis, Ivanildo Costa, Jaimar Gomes, Vanusa Cavalcante, Marluce Bezerra da Maison Elegance, Cabeleireiros Guilherme Santana e Leandro Silva, maquiadores Joab Dantas, Cecilia Lima, Valéria Morais, ainda agradecer aos modelos que vão participar do evento, Valéria Moda Praia, Natalia Fernandes. A todos minha Gratidão!