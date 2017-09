Capotamento entre Mossoró e Upanema deixa um morto e três feridos

O motorista de um Celta verde perdeu o controle do veículo quando tentou desviar de uma moto que fez uma manobra proibida e capotou na BR 110, na zona rural de Mossoró, por volta das 18h30 da sexta-feira. O acidente resultou na morte de um homem, identificado como Gustavo Henrique Rodrigues da Silva foi arremessado para fora do carro e morreu no local.

Um dos ocupantes do carro, Diego Macedo Pontes, de 25 anos, ficou preso às ferragens e socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. Os feridos foram levados para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

O veículo seguia com cinco pessoas de Mossoró rumo à cidade de Santa Cruz, na região do Trairí Potiguar. De acordo com o motorista, os cinco ocupantes do carro estavam em Mossoró a trabalho.