Capoeirista de Mossoró é vice-campeão da Copa Niteroiense de Capoeira

O capoeirista mossoroense, Jeferson Varela da Silva Melo, mais conhecido como instrutor Cenoura, conquistou o vice-campeonato na Copa Niteroiense de Capoeira, em Niterói-RJ, A competição aconteceu no último dia 18 de agosto.

Cenoura, que já participou de diferentes competições em nível nacional e norte nordeste, competiu com 18 outros atletas na categoria Capoeirista Formado. A competição reuniu cerca de 80 competidores, distribuídos em cinco categorias. No próximo mês de setembro, o atleta participará da Copa Cajuína, em Teresina no Piauí, uma das maiores do Nordeste, que acontece no dia 7.

O instrutor, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, dá aulas de capoeira no CCI do Wilson Rosado para 35 crianças, de forma voluntária.

O Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Aldo Gondim, a secretaria apoia os atletas por entender a importância de todas as modalidades esportivas “Apoiamos o atleta contribuindo com sua viagem para a competição”.

