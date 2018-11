Capitão Styvenson abre processo seletivo para formar equipe de assessoria

Styvenson Valentim (REDE), o senador mais bem votado do último pleito no Rio Grande do Norte, anuncia em sua página, na última sexta-feira (9), que seus assessores serão contratados através de processo seletivo.

De acordo com o Senador, a iniciativa é pioneira no estado e tem por finalidade estabelecer critérios objetivos, democráticos e meritocráticos para a formação de sua equipe técnica de trabalho.

São ofertadas oito vagas para nomeação imediata e a formação de cadastro reserva. Os candidatos aprovados terão jornada de trabalho de 40 horas semanais, podendo se exigir jornada extraordinária a depender da demanda.

O processo seletivo possui quatro etapas, sendo elas: análise dos currículos, entrevistas técnicas, e submissão do(s) candidato(s) préselecionado(s) à aprovação do Capitão Styvenson, para nomeação.

Os interessados devem enviar seu currículo dentro do prazo de 12 a 14 de novembro de 2018 para o email [email protected]

Cronograma

09/11/2018: Publicação do Edital;

12/11/2018 a 14/11/2018: Recebimento dos currículos;

19/11/2018 a 30/11/2018: Análise dos currículos;

03/12/2018 a 05/12/2018: Entrevista com os candidatos selecionados;

14/12/2018: Resultado final da seleção, com a convocação dos selecionados por e-mail;

Edital