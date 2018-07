Capitão nas quartas, Miranda diz que Brasil deve entrar atento

O zagueiro Miranda, que será o capitão da seleção brasileira amanhã contra a Bélgica, disse nesta quinta-feira (05) que o adversário das quartas de final exigirá atenção do Brasil, mas que os jogadores estão “acostumados a jogar partidas em alto nível”.

“A seleção brasileira está acostumada e tem responsabilidade de jogar em alto nível. Sabemos das dificuldades do jogo porque a Bélgica exige ainda mais concentração, da nossa capacidade técnica, é um adversário muito forte”, disse o zagueiro em entrevista coletiva.

Miranda também ressaltou que a seleção belga “não só é Lukaku”, artilheiro do time na Copa com quatro gols.

“Seguramente ele é um grande atacante, mas a principal maneira de parar o adversário é estar atendo a todas as jogadas e aos jogadores em campo, porque são habilidosos, decisivos, mais verticais. Nosso sistema defensivo vai entrar bem preparado para neutralizar as armas do adversário”, explicou Miranda.

Perguntado sobre as palavras do capitão belga, Vincent Kompany, que supostamente afirmou que sua equipe já estava pensando nas semifinais, o brasileiro disse que é “uma forma de mostrar confiança e esconder o medo”.

“A gente sabe todo tipo de provocação que existe, mas é uma maneira de esconder o medo. Sabemos que temos que nos preparar para jogar contra uma seleção, ainda mais a brasileira. Um líder como Kompany tem que demonstrar confiança”, comentou o zagueiro.

Agência EFE