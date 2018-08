Comunidade conta com a segunda área pastoral rural independente no Brasil e a primeira no Rio Grande do Norte.

Capela da Maísa é promovida a Paróquia A comunidade católica da Maísa, zona rural de Mossoró, comemorou na noite da quinta-feira, 02 de agosto, a elevação da Capela de São Francisco das Chagas para paróquia, que reunirá mais 14 comunidades rurais. Agora, a comunidade conta com a segunda área pastoral rural independente no Brasil e a primeira no Rio Grande do Norte. A comemoração à nova paróquia começou com carreata pelas ruas da Maisa e dos Assentamentos Pomar e Oziel Alves na noite da quarta-feira, 01 de agosto, finalizada com queima de fogos na igreja à meia noite. Na noite da quinta-feira, foi celebrada uma missa e em seguida os católicos saíram em procissão pelas ruas da comunidade. A prefeita Rosalba Ciarlini prestigiou o evento celebrado por Dom Mariano Manzana, Bispo da Diocese de Mossoró, e Pe. Gláudio Fernandes, pároco de São Francisco das Chagas. Também estiverem presentes na solenenidade a vice-prefeita, Nayara Gadêlha, o secretário de Esportes, Aldo Gondim, o secretário de Segurança Pública, Sócrates Vieira, e o secretário de Planejamento, Aldo Fernandes. maisa paróquia